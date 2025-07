Flora Pink: prendas con historia

CARAS

¿Cómo comenzaste con Flora Pink?

Flora Pink nació en 2018, en un momento en el que necesitaba expresarme de otra manera. Empecé explorando el bordado como un lenguaje propio: primero bordando sobre todo tipo de superficies, sin límites, con flores y palabras. Era un proyecto que aún no tenía nombre, pero sí mucha fuerza emocional…

¿Cómo sigue la historia?

Con el tiempo, los bordados empezaron a migrar del bastidor a la prenda. Empecé a diseñar ropa como una forma de combinar lo estético con lo simbólico. Así fue tomando forma Flora Pink: una marca de ropa femenina atemporal, romántica y cotidiana, con alma artesanal y consciente.

¿Dónde ponés el foco, principalmente?

Cada prenda que diseño está pensada para el uso diario, pero con un toque poético. Uso técnicas de upcycling, bordado a mano y materiales nobles, porque creo en una moda más lenta, más cuidada y menos descartable.

Una de las cosas que más me importa es que sea una marca inclusiva de verdad. Trabajo talles reales, y a medida. Creo que la ropa tiene que adaptarse a la persona, y no al revés. Mis prendas buscan abrazar, no ajustar; acompañar, no limitar.

¿Qué más te gustaría lograr con Flora Pink?

A mediano plazo quiero seguir creciendo, sin perder el eje. Me interesa consolidar la marca como un referente de diseño con identidad propia, ampliar la llegada de Flora Pink a otras ciudades, y mantener siempre ese equilibrio entre lo artesanal y lo profesional. Sigo apostando al trabajo local, al valor del detalle y a una moda que se conecte con las emociones y la historia personal de quien la viste.

¿Qué diferencia a tu propuesta?

Lo que diferencia a Flora Pink es que no hago ropa para seguir una tendencia. Hago prendas con historia, con detalles que hablan, que duran, que se sienten. Diseño desde el amor, la experiencia y el deseo de que cada mujer se vea y se sienta bien con lo que lleva puesto.

Se nota que te apasiona lo que hacés…

Crecí entre hilos y telas: mi abuela fue modista de alta costura, y con los años descubrí que la pasión por la costura venía aún de más atrás, de mis raíces italianas. Siempre fui muy curiosa, inquieta, y la costura estuvo presente desde chica.





Datos de contacto:

@florapink_

[email protected]