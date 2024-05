Alejandra Blanco

CREDITO CARAS

Alejandra, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Mi marca de autor surge de la necesidad de empezar por hacer una propuesta diferente en cuanto a la filosofía de una marca. Para el invierno 2025 la firma es 100% sustentable trabajando todos los textiles reciclados para el rubro de fiesta y el marchandising 100% con materiales reciclados también y así diferenciar el diseño de autor y posicionarme en este sector.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos definimos como una marca de Slow Fashion, hacemos a medida, nos manejamos con una tabla de talles de sistema europeo y la moldería también, el calce es perfecto, y confeccionamos adaptándonos a las medidas del cliente, a partir de nuestra propuesta de diseño de cápsulas de vestidos de fiesta y coktail.

¿Cómo proyectas tu marca a mediano plazo?

Mi principal objetivo es posicionarme como una marca de diseño de autor en el país 100% sustentable, para mi es muy importante hacer este aporte al mundo, son mis valores, soy idealista y creo para todos en un mundo mejor. Mi tesis en el 2006 fue de consigna sustentable y tuvo reconocimientos a nivel Latinoamericano. Quiero seguir desarrollando mi visión y aporte personal.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La principal diferencia es mi estilo e impronta en los vestidos que hago. Una persona cuando dice fiestas se imagina un corset de encaje y yo no puedo caer en eso. Mis diseños son clásicos pero combinan un estilo moderno y elegante, son sofisticados y mantienen un perfil bastante europeo o hasta quizás británico y sobrio. Me diferencio en la transformación de la moldería. En lo personal me gusta mucho el minimalismo, pero si a esto lo puedo decorar un poco me parece una excelente propuesta de algo elegante y con clase.

Amo experimentar con la moldería y mi objetivo es hacer vanguardia para desarrollar mi creatividad y ponerla al servicio del arte.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Solo trabajaría con tecnología de materiales reciclados para ser 100% sustentable. Por el momento esas tecnologías en el país son limitadas, nuestras bolsasas y etiquetas son recicladas, pero la idea es incorporar todos los textiles reciclados ya para el invierno 25. Recién empecé a trabajar en mis propios diseños, aunque hace más de 15 años diseño para marcas y empecé con una propuesta de una cápsula de vestidos por una cuestión personal, me identifica a mí como Diseñadora. Viví 18 años en Buenos Aires y cada vez que tenía una fiesta me hacía un vestido que siempre era muy bien aceptado y elogiado y amo los vestidos en todas sus formas. Yo soy de las personas que cree en un día a la vez. Estoy proyectada, la idea es ir creciendo y ser responsables con una producción sostenible y una cadena de valor acorde.

Datos de contacto:

Celular: 2646626498

Instagram: @by_aleblanco

Facebook: Alejandra Blanco