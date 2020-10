Alejandra Wojciechowski, fundadora de Dahe Crecimiento

Alejandra estudio ingeniera textil, tiene una empresa de indumentaria femenina pero su interes por la fisica quantica la fue llevando de a poco por un camino humanistico. Se ha formado en diversas disciplinas sanadoras y en la actualidad cuenta con diversos talleres y cursos asi como tambien terapias individuales . En el día de hoy conversamos con ella el trabajo realizado en la actualidad en su espacio Dahe Crecimiento .

“Nuestro sueño es poder acompañar a aquellas personas que tengan el deseo de sanarse a sí mismas, sanar sus vínculos, y así poder vivir una vida plena. Desde nuestro espacio, a través de la terapia de vidas pasadas, la Kabalah, la numerología humanista, la astrología, y la neurociencia, brindamos herramientas que permiten conectar con el deseo propio, tomando el timón, de su propia vida sin culpar a nadie. Buscamos que en nuestro espacio se puedan conectar con su propósito, respondiendo a los grandes interrogantes de la vida tales como, ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? ¿hacia dónde vamos?”, destacan.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los consultantes?

Buscamos que las personas aprendan a empedorarse en las distintas areas de la vida brindando herramientas para el autoconocimiento. Debemos saber que si no tenemos la vida que deseamos es porque perdimos algún grado de libertad, hay algo que nos está esclavizando y no se encuentra en el afuera. Cuando una persona conoce como funciona su mecanismo emocional y puede reconocer aquella herida que lo llevo a la repetición de las situaciones que no lo hacen feliz, deja de sentirse víctima y se transforma en creadora de su propia vida.

¿Cuál consideran que es su diferencial?

La diferencia es la integración de distintas disciplinas. Todas ellas con sustento en lo científico y la seriedad en nuestro trabajo, sabemos que cada ser se sana así mismo, nosotros guiamos y acompañamos en ese camino, creando un vínculo de amor y empatía pero no hacemos ningún tipo de predicciones, ni damos soluciones mágicas. Tenemos el privilegio de acompañar a las personas en el camino hacia su descubrimiento.

¿Que encuentra una persona que se comunica hoy con DAHE crecimiento?

Un espacio seguro para que su ser pueda abrirse con confianza al trabajo de sanacion que necesita , para eso tenemos consultas individuales asi como talleres gratuitos y arancelados.

Los cursos que se encuentran disponibles son:

“Kabalah y Astrología, Un camino hacia la liberación del Ser”.

“Numerología Humanista, Árbol de la Vida y Letras Hebreas, Encuentro con uno mismo.”

Los talleres que se encuentran disponibles son:

“Quirón, Como sanar la herida”.

“La Luna, Nuestro Refugio Emocional”.

“Karma y Misión”.

¿A qué público apuntan y cuáles son las modalidades de consulta?

Nuestro público no tiene edad, es toda aquella persona que está en busca del despertar, que se encuentra comprometida con su propia evolución. La modalidad es de forma presencial cuando se realizan regresiones a vidas pasadas, el resto de los consultas es vía Web

¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

La frase que escucho muy seguido en las consultas es, me siento perdido/a o me siento estancado/a, un lugar del cual nadie es ajeno en algun momento de su vida.

Datos de contacto: WhatsApp: 1167261971.