Amada Amalia: Sombreros Customizados que Redefinen el Estilo con Elegancia y Exclusividad

CREDITO CARAS

¿Cómo comenzó todo?

El origen de Amada Amalia está profundamente arraigado en mi deseo de crear accesorios que permitan a las mujeres expresar su estilo único y personal. Siempre he creído en el poder transformador de un accesorio, cómo una pieza bien elegida puede elevar por completo cualquier look. Así, comencé diseñando piezas exclusivas y hechas a mano, cuidando cada detalle para que cada una sea verdaderamente única.

El punto de inflexión en esta colección de sombreros customizados llegó cuando una clienta especial me pidió que personalizara un sombrero que ella tenía. La idea me entusiasmó tanto que me sumergí por completo en el proyecto, añadiendo toques únicos que reflejaban su estilo. Una vez que publiqué el resultado en redes sociales, la respuesta fue abrumadora. El sombrero se convirtió en un éxito, y fue en ese momento que comprendí que había descubierto un accesorio clave que ninguna de nosotras debería dejar pasar.

¿Qué te inspiró a crear esta nueva colección de sombreros?

Mi amor por lo personalizado. Creo que un sombrero es un accesorio que no solo complementa un atuendo, sino que puede ser una declaración de estilo. Esta colección refleja la posibilidad de que cada persona lleve algo realmente exclusivo y único. Me inspiro en la naturaleza, los colores de la temporada y las texturas y materiales que encuentro en mi día a día.

Cuéntanos más sobre el proceso creativo detrás de cada sombrero. ¿Cómo logras que cada pieza sea única?

Elijo materiales de alta calidad, como cadenas, gemas y apliques que van desde pasamanerías hasta detalles metálicos o acrílicos. Cada sombrero se diseña a mano, lo que me permite agregar esos pequeños detalles que hacen la diferencia.

¿Qué tendencias veremos en esta colección?

Estoy apostando por una combinación de lo clásico y lo moderno. Verán muchos sombreros de ala ancha, ideales para el verano, y opciones más atrevidas con formas estructuradas y detalles únicos, como flores acrílicas o aplicaciones brillantes. También estamos jugando con tonos naturales que combinan con cualquier outfit y elementos como perlas o charms que añaden un toque de elegancia.

¿Qué esperas que tus clientas sientan al usar uno de tus sombreros?

Quiero que se sientan únicas y poderosas. Cada sombrero es una extensión de su personalidad, y me encanta la idea de que al ponerse uno de mis diseños, se sientan seguras de sí mismas, sabiendo que llevan algo exclusivo, ya que ningún diseño se repite.

Finalmente, ¿qué hace que Amada Amalia se destaque en el mercado?

La atención al detalle y la exclusividad. No seguimos una producción masiva, y cada pieza se hace a mano con mucho amor. Mi objetivo es que al usar uno de mis sombreros, las mujeres no solo complementen su look, sino que también cuenten una historia a través de su accesorio.

www.amadaamalia.com.ar

instagram.com/amadaamalia.accesorios/

facebook.com/amadaamalia.accesorios/

What’sApp: 3364249482