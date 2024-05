CREDITO CARAS

Rocío, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Amada Amalia surgió en el año 2018, yo como Ingeniera en Sistemas estaba empleada en una multinacional dedicada a la generación de energía, donde actualmente trabajo. En aquel momento, el agobio y la presión laboral me llevaron a una situación de muchísimo estrés, donde no veía demasiadas salidas ni posibilidades. Yo no tenía intenciones de dejar ese trabajo que tanto me había costado conseguir, y no soy una persona que suele abandonar las batallas, entonces se me ocurrió la idea de, en mi tiempo libre, revender accesorios muy exclusivos que compraba a una emprendedora en CABA.

Consideré que este nuevo desafío me iba a permitir despejar la mente al finalizar mi horario laboral, enfocar mis energías en algo positivo, y me sumaría tanto en lo personal como económicamente. Además, me generaba entusiasmo, porque siempre tuve mucha afinidad con todo lo relacionado a la moda.

Luego de un tiempo, comencé a crear y armar mis propios diseños sin ningún tipo de experiencia ni entrenamiento. Para mi sorpresa, tuvieron una gran aceptación en el mercado local y ahí todo comenzó a crecer.

¿De dónde surgió el nombre?

A partir de que todos mis amigos cercanos me apodaban “Amalita” (en alusión a Amalita Fortabat), tal vez por mi estilo de vida o personalidad. Entonces pensé en Amada Amalia y enseguida supe que ese era el nombre indicado. Aún hoy, ¡me encanta! Lo gracioso es que la mayoría de mis clientes me llaman Amalia, aunque mi nombre es Rocío.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Una tienda online donde se puede encontrar una gran variedad de accesorios de diseño exclusivo, realizados a mano con mucho amor, para todos los gustos y ocasiones, con la posibilidad de comprarlos desde la comodidad de tu casa.

Ofrezco una amplia selección de accesorios totalmente exclusivos, desde elegantes pecheras y sombreros, hasta chokers y pulseras para uso diario, que siguen las últimas tendencias en moda.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Mi proyección es afirmar fuertemente el alcance del negocio a nivel nacional, y por qué no también, internacional, enfocándome 100% en la venta online.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Me caracterizo por brindar una atención al cliente excepcional y personalizado. A su vez, brindo asesoramiento en la elección de productos, ya sea para usar en un evento especial, para encontrar los mejores regalos, o lo que el cliente necesite.

Datos de contacto:

Shop online: www.amadaamalia.com.ar

Instagram y Facebook: amadaamalia.accesorios

WhatsApp: 336 424 9482