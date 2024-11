CREDITO CARAS

Agustina ¿Cómo fue el primer acercamiento a la producción artesanal? y ¿Que te inspiro a crear MaimaChic By Agustina?

Nací y crecí en una familia donde la creatividad era el latido constante de nuestro día a día, casi como si formara parte del aire que respirábamos. Mi madre, docente de educación especial por vocación y profesión, encontraba en el arte reciclado una forma de expresión que le apasionaba. A menudo organizaba talleres donde daba rienda suelta a su lado artístico, invitando a otros a descubrir el potencial de lo cotidiano.

Mis abuelas, me inculcaron sin saberlo esa curiosidad, que se transformó en pasión, por el tejido. Ellas siempre tejieron.

Convencida que una profesión – en mi caso la abogacía – no me define, el arte siempre me inspiró, siendo una apasionada por el Diseño; por lo que podría decirse que luego de años de búsqueda encontré mi vocación, y estoy yendo detrás de ella.

Me atrapan las tramas, amo las texturas y en especial las fibras naturales. El telar es un arte textil que admiro.

MaimaChic nace cuando nació mi primer sobrina – mi primera musa -, de la cual soy la madrina y vive en EEUU, en esta búsqueda de que no se pierda la identidad Argentina y sobre todo, familiar se me ocurrió armar un producto bien argentino, las pashminas y ruanas, las cuales sean un fiel reflejo de nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra cultura, dándole mi toque personal, con aquello que me gusta.

Solo uso fibras naturales,- las lanas de oveja, alpaca y llama; la técnica es algo innegociable e irrenunciables, mis prendas – únicas y exclusivas por su diseño - solo son tejidas artesanalmente en telar, mi búsqueda es representar a la Argentina en el exterior, a través de mis prendas. Con este concepto, MaimaChic by Agustina.

MaimaChic es un juego de palabras de dos conceptos que definen nuestro producto, por un lado Maimará, que significa "Estrella que cae", en lenguaje Aymara, - comunidades originarias que viven en nuestro Norte Argentino – y por otro lado Chic “elegante, distinguido”, todo con la premisa de representar una filosofía de elegancia, sin nunca renunciar a nuestras raíces.

Siguiendo con esta idea, elegimos utilizar la paleta de colores del cerro Hornocal, que es una serranía de 14 colores que se encuentra en la Provincia de Jujuy, y de allí que el logo sea una estrella hecha ovillo y de colores tierra, que son los colores de nuestro amado Norte Argentino.

Es por ello que MaimaChic es un homenaje a la Pachamama, la madre tierra, la cual inspira cada colección a través de los elementos de la naturaleza, es una celebración a las tradiciones precolombinas, a lo nuestro, fusionando lo artesanal con un diseño exclusivo y contemporáneo.

¿Cómo seleccionas a los artesanos con los que trabajas?

Actualmente trabajamos con artesanas de Córdoba, Entre Ríos y Mar del Plata, ellas fueron seleccionadas a través de su trabajo y estilo, todas tienen algo muy particular el carisma que poseen, lo cual es la nota distintiva y se ve reflejado en cada una de las prendas, donde el amor por el oficio se evidencia, sumado al cumplimiento de los estándares de calidad que requerimos.

¿Cómo se elaboran tus colecciones y que procesos creativos llevan a cabo?

En MaimaChic nada se deja al azar, todo lleva un proceso pensado y consciente para la producción de cada una de sus prendas.

En una primera instancia de investigación, analizamos tendencias, el estar presentes en Paris, nos permite adelantarnos a lo que se viene, siempre sin perder de vista nuestra paleta de colores del Hornocal el Cerro, con sus 14 colores tan únicos.

En una segunda etapa, de desarrollo de la colección, es donde el proceso creativo empieza a tomar forma. Definimos un concepto que va a acompañar toda la colección, y con ello, cada prenda; la inspiración siempre proviene de la naturaleza, la Pachamama, nos basamos en los 4 elementos – y en un quinto que es el amor -,

Un ejemplo de esto, es la colección Taninos, el concepto elegido para nuestra próxima colección, en ella, representamos y honramos los diversos varietales de uvas de la Argentina, son todas pashminas en tonos violáceas y cada una con una intervención en fieltro en particular.

Finalmente, cuando ya elegimos los colores, la trama que se va a realizar en el telar, los enviamos a nuestras teleras para que suceda la magia de materializar y darle forma y vida a lo que nos apasiona, mantiendo viva la llama del arte textil en telar.

¿Qué hace que tus piezas sean únicas en el mercado?

En MaimaChic By Agustina, diseñamos ruanas, pashminas y ponchos tejidos en telar con fibras naturales, destacando con un diseño exclusivo realizado mediante técnicas de fieltro agujado (felting needle) y fieltro en seco. Usamos agujas especiales para fieltrar la lana, creando diseños que reflejan una creatividad y exclusividad inigualables—es prácticamente imposible que dos piezas sean iguales.

Nuestro compromiso con la sustentabilidad ambiental, calidad y la autenticidad es inquebrantable. Cada una de nuestras piezas son hechas a mano y muchas de ellas son 100% artesanales ya que utilizamos lana hilada a mano por pequeños productores, lo que añade un toque de unicidad, calidad, sostenibilidad y valor emocional a cada creación.

En MaimaChic By Agustina cada pieza cuenta una historia y aporta un toque de sofisticación y autenticidad a cada estilo.

Datos de contacto:

Agustina Aguirre

Celular 0223 15 6030314

Peña 2196 5 A Recoleta, CABA

@maimachic,byagustina