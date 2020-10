En septiembre de este año, la Lic. en Administración Inés Migliore abrió las puertas de Amapola Productos de Diseño en Olavarría, Prov. de Buenos Aires. “El acompañamiento de la gente en las redes y en el local superó ampliamente mis expectativas. Me he sentido muy bien recibida en la ciudad con la gente y eso es muy gratificante y motivador”, dice Inés, que luego de distintas experiencias laborales, y apasionada por el marketing digital, decidió apostar a un emprendimiento propio.

- ¿Cómo fue el comienzo de Amapola?

Una frase que me identifica en este momento es de Einstein: "Hablar de crisis es promoverla y, callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla”. Me identifica porque así surgió Amapola. Me casaba en marzo 2020 y viajaba con Emilio a Europa por dos años que, claramente, fueron ambas cosas suspendidas por la pandemia. Iba un mes de cuarentena y la incertidumbre sumado al tiempo por la falta de trabajo empezaban a jugarme en contra. Empecé a soñar y a compartir con gente querida mi idea de emprender un local de decoración en Olavarría, ciudad de donde es mi compañero y cerca de mi querido Tandil.

Todo cerraba. ¿Qué tenés para perder? -me dijo una amiga- ¡Y claro, tenía toda la razón! Yo ya había renunciado a mi trabajo, ya había entregado el departamento que alquilaba, tenía los vuelos cancelados, un casamiento pospuesto. En fin, ninguna atadura más que el miedo. La clave fue tener ese motor que me empuja a creer y avanzar, la gracia de tener a mi novio, mi familia y amigos acompañando y motivándome para que Amapola Productos de diseño por fin naciera.

- ¿Por qué Amapola?

Porque como dice su significado, soy una persona aventurera, organizada y soñadora. Soy un conjunto de ideas que crecen y se reinventan. Me gusta explorar, conocer y compartir porque creo que las cosas más lindas surgen de esa combinación. Este proyecto es un sueño hecho realidad. Pensé cada detalle para que disfruten del recorrido tanto como yo y puedan llevarse a casa un poquito de este gran sueño.

- ¿Qué tipo de productos ofrece?

Nuestros proveedores son, en un pequeño porcentaje, industriales y un gran porcentaje de artesanos. Me encanta buscar y encontrar pequeños artesanos que tengan el estilo de Amapola y darles una oportunidad. Me parece que sus productos son distintos y eso los hace únicos y especiales. Ofrecemos variedad de productos de diseño. Nuestras categorías principales son: Bazar, Textil, Decoración (adornos, fragancias, tapices), Mobiliario, Luminaria, Objetos en hierro y Pared como cuadros, percheros y espejos. Y, categoría aparte, productos como mates y algunos complementarios. Todo lo que es textil lo tenemos en stock pero también se puede hacer a pedido, según medidas y preferencias del cliente.

Tenemos Instagram, Facebook y Página Web donde pueden verse todos los productos con sus medidas, descripciones y precios, todos clasificados por categoría. Por el momento solamente es un catálogo digital, ya que preferimos incorporar el Carrito para que puedan realizar la compra una vez que podamos contar con el stock suficiente para el local y para las ventas digitales. Para efectuar la compra, simplemente se comunican por mail, WhatsApp, Instagram o Facebook y coordinamos la forma de pago y envío. Ya hemos hecho envíos a varios puntos del país, con comisionista o con empresas de transporte.

Datos de contacto: Belgrano 2855, Olavarría, Prov. de Buenos Aires - Tel.: (0249) 427 3825 - www.amapoladeco.com - IG: @deco.amapola - FB: Amapola - Productos de diseño.