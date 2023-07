Amor ¿libre?

CREDITO CARAS

“Me fascina la velocidad con la que la información circula y llega a cada mesa, cada familia, cada individuo. Ideas argumentadas, cuestionamientos al Status Quo. El interrogante del amor hoy parece rondar la idea de la libertad: la posibilidad de amar fuera de los parámetros de la monogamia. La idea de una libertad amorosa que se expande más allá del vinculo 1:1.

Si bien (después de plantearme esta reflexión durante años) he quedado rondando sobre la idea de que la libertad no depende de abrir o cerrar una pareja, sino de asumir las consecuencias de cada elección personal, en lugar de modificar incansablemente los estatutos y acuerdos para evitar la culpa, hoy me pregunto algo diferente: ¿puede, acaso, la madre soltera amar en libertad?

El contexto de explotación de las mujeres madres que crian solas es un tanto inhóspito para la germinación de este nuevo paradigma. La sobrecarga diaria de mujeres con uno o más hijos que no cuenta con la participación responsable y equitativa del otro progenitor, o de otros miembros de la familia, está (admitámoslo) prácticamente condenada a la invisibilización.

‘Es tu responsabilidad’. ‘Nadie te obligó’. Son algunas de las condenas que invitan a llamarse al silencio y perder gradualmente la noción de ser una persona, antes que ser una madre (otro pecado inconfesable). Entrar en una suerte de piloto automático en la vida, criando y trabajando, educando, limitando, lidiando con la realidad siempre fluctuante de la economía actual que no da tregua, yendo a reuniones escolares y escuchando de fondo los dibujos animados como cortina musical de los pensamientos rumiantes que se escapan de entre los labios en un diálogo solitario, mientras supervisan tareas, preparan los baños, desmanchan guardapolvos y cocinan miles de comidas anuales. Las visitas pactadas suelen no cumplirse en tiempo y forma, agregando aún más estrés a la existencia, por no tener derecho a armar un plan de fin de semana para desconectar de los deberes de la rutina diaria.

Madres explotadas a diario, bajo la mirada perversa de quienes se construyen a si mismos a costa de ellas y su silencio. Y la pregunta ‘¿qué opinás sobre el amor libre y la deconstrucción de la monogamia?’, un debate simple que se transforma en cinismo para quienes aún no cuentan con el espacio mínimo siquiera para conectar consigo mismas.”

