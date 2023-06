Amora, zapatos femeninos de óptima calidad

CREDITO CARAS

Fernanda, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Amora nació de la necesidad de crear zapatos femeninos, hermosos, de buena calidad, esos que te acompañan muchos años, no pasan de moda, y los seguís usando con el mismo amor que la primera vez que te los probaste, pero muy cómodos, porque algo que me pasaba, era que aun invirtiendo en zapatos de marcas reconocidas me dolían los pies después de algunas horas de usarlos, se me lastimaban. Entonces buscaba cambiar ese concepto de que si era lindo era incómodo. Considero que todo depende de los materiales y la confección.

El amor por los zapatos, me llevó a adentrarme en un universo lleno de color y texturas, donde cada elemento cobra vida, para darle a cada diseño un momento y un lugar único, como lo es cada mujer. De esta forma nació la marca en el año 2017.

¿Cómo se confeccionan sus calzados?

En Amora cada zapato es confeccionado totalmente en forma artesanal, con mucho amor y cuidando cada detalle desde el primer corte hasta la última costura.

Nos diferencia la calidad de confección y la comodidad que tienen nuestros calzados.

Utilizamos materiales de excelente calidad y elegidos exclusivamente, asegurándonos no solo una delicada y bella estética, sino buscando el confort y la seguridad que una mujer debe sentir al caminar, logrando que la experiencia sea inolvidable.

¿De qué manera te gustaría que sea reconocida tu marca entre tus clientes?

Me gustaría que mis zapatos sean conocidos a lo largo de todo el país por el trabajo y la calidad que tienen. Esa diferencia que es crear un producto de confección artesanal, que pasa por más de seis manos antes de llegar a la caja donde se guardan, para que una clienta los reciba, y descubra que no son simples zapatos, sino que tiene en sus manos una pieza de diseño creada para recordar.

Datos de contacto:

Web: www.amorazapatos.com.ar