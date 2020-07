Aportando desde la Humanología en tiempos de crisis

Holístico Salud Mental es un espacio que se especializa en el plano terapéutico de la naturaleza humana. Con dos años de experiencia, el espacio cuenta con diversas formaciones de calidad y así lo charlan con Caras. “Nuestro propósito es la indagación, asistencia e instrucción de la persona humana multidimensional, integrada por realidades energéticas, metafísicas y emocionales”, destaca Martin Capasso, director de HSM.

El titular nos explica un concepto utilizado en las prácticas y que tiene una fuerte base humana. “La Humanología®️, marco teórico del holismo, emerge como necesidad imperiosa de visibilizar diversos procesos del humano, imperceptibles en las ciencias tradicionales. Allí donde la tradición psicológica no encuentra certidumbre se origina el quehacer humanológico: la percepción de lo sobrenatural como promotor de transformaciones radicales en el ser humano”.

¿Qué tipos de formaciones brindan?

Como Instituto Profesional de Gestión Privada brindamos las siguientes formaciones:

Formaciones académicas virtuales con streaming las 24hs del día.

Instrucciones online a través de talleres cortos focalizados.

Cursos Live según cronogramas regulares

asesoramiento personalizado en procesos de sanación y conocimiento.

Somos pioneros en la formación profesional de Humanólogos en Argentina, profundizando además en los cursos regulares de Hipnoterapia, Parapsicología, Usui Reiki, Registros Akáshicos, Psicología Holística, Cuencos tibetanos, entre tantos.

¿Cuáles son los métodos para su aprendizaje?

Nuestra modalidad actual se caracteriza por la participación 100% en modalidad virtual, empleando la sede académica de cursada presencial como estudio de grabación integral para las clases audiovisuales. Nuestros contenidos curriculares se distinguen por ordenarse en un protocolo de 4 pasos: módulos mensuales con contenidos audiovisuales y textuales, envío de material a través de correo electrónico con accesibilidad ilimitada y disponibles las 24hs y monitoreo docente mediante las plataformas de WhatsApp/ Zoom/Messenger.

La etapa de evaluación constituye el paso número 3 del entorno pedagógico-didáctico: examen en formato múltiple choice digital o videollamada según capacitación. La última instancia, envío de títulos con los avales correspondientes, se concreta una vez superados los exámenes. El protocolo se instituye para nosotros, no sólo como ordenador docente, sino como garantía de asimilación conceptual y teórica por parte de las diferentes comisiones de alumnos.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el alumno?

Lo que se arma con las personas que eligen iniciarse en un camino de búsqueda académica y espiritual es formidable; de más está decir que el equipo docente es el que más aprende de cada relación. Quizás a diferencia de otras disciplinas, el profundizar en lo humanológico propone a la diada alumno-docente reconocerse desde otro lugar, no exclusivamente como agentes pedagógicos, sino además como humanos que comparten un mismo plano, las mismas angustias, parecidos deseos, semejante camino de evolución. Todo sucede en el momento Justo y Perfecto.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

Holístico SM está cumpliendo dos años de trabajo en sede central, de forma pública. El aprendizaje es inconmensurable, en tanto los espacios de instrucción terminan moldeándose a la necesidad del conjunto, como el cincel del albañil pule las asperezas de la piedra.

Así también, naturalmente, todos aprendemos del intercambio con un otro, a tal punto que solo palabras y gestos son detonadores de sensaciones, recuerdos reflexiones que tal vez de otra forma no se hubiesen manifestado.

Lo que podamos decir que aprendimos queda condicionado materialmente al reduccionismo cultural de los tiempos actuales: hay espacios donde la palabra no tiene el poder de comunicar, sólo lo experiencial tiene soberanía sobre tales territorios.

¿Cuál es el aporte de la experiencia holística-humanológica a este tiempo de crisis mundial?

Construir aportes a este momento de la humanidad genera grandes desafíos. En complemento a lo que muchos profesionales del alma humana describen, creo que no es simplemente una circunstancia de tenor adaptativo, que desde ya es complejo. Sobredimensionar aspectos adaptativos es reproducir aún más el discurso defensivo del afuera, el entorno, lo otro como responsable de lo que me sucede; algo así como la contingencia y la supervivencia sobre la nueva realidad. ¿Qué más puede despertar miedo e improvisación?

Un poco alejado de nuestro planteamiento humanológico: creemos que es necesario resignificar el acontecer adverso en una invitación obligada a descubrir nuestra condición multidimensional. La toma de conciencia como seres extracorporales ha sido una victoria pírrica sobre el biologicismo del siglo XX: la humanidad se ha dado cuenta que el cuerpo no es todo, generando la antítesis conceptual de la energía, siendo fiel al pensamiento binario de lo dual. Si bien ha sido un avance sustancial, actualmente nos vemos obligados a romper esa binariedad: no solo exterior e interior, no simplemente materia y espíritu, no sólo mente y órganos .

Somos seres multidimensionales en proceso de evolución, en lo que el sobrevivir viene acompañado de voluntad, decisión, de introspección. En ello visualizamos a la Humanología como disciplina que intenta ampliar el horizonte de lo que conocemos como humano.

