ARIANA CARUSO: Antropología teatral y su método de entrenamiento físico y vocal para potenciar la presencia escénica

CREDITO CARAS

¿Cómo descubriste tu pasión por la actuación y qué te motivó a dedicarte a la enseñanza de esta disciplina?

Desde muy chiquita quería ser actriz y cantante. Cuando terminé el secundario, no tuve dudas de empezar a estudiar de manera profesional. Hice la carrera de actuación y el profesorado de teatro en Andamio 90. El punto de quiebre fue cuando me encontré con la antropología teatral de la mano de mi maestro Guillermo Angelelli. Con él empecé a hacer un entrenamiento físico y vocal diario. También me formé con integrantes del Teatro Odin de Eugenio Barba. Aplicando los conocimientos, me pareció tan pragmático y me dio tantas herramientas como actriz que sentí la necesidad de transmitirlo. Así fui armando camino y nació mi escuela. Paralelamente, y súper inquieta, estudié música y canto con mi maestra Alisa Kaufma y actualmente sigo con Iris Guiñazu, me forme en danza y comedia musical con Noemí Coelho, Rodolfo Olguín y Dario Petruzio, también hice la diplomatura en dramaturgia del paco urondo, UBA.

¿Cuál ha sido el papel o proyecto más desafiante en tu carrera como actriz y qué aprendiste de esa experiencia?

Uno fue mi unipersonal “Jackelin tiene un límite”, una obra que nació a partir de la creación de un personaje y, después, hice la dramaturgia. Con ella descubrí mi poética, mi universo personal para la creación puesto en este tipo de personajes con una gestualidad amplia o “estallada”, como me gusta decirles, y con una poética que apela a recursos humorísticos.

También mi último personaje, Alicia, en la obra “Adorno”, me llevó a un enorme trabajo por su exigencia vocal y de energía para estar en escena.

Aprendí que es fundamental estar entrenada para sentirme segura en escena

¿Qué es lo que más te gusta de enseñar actuación y cómo fue crear un método propio?

El intercambio con los estudiantes y diseñar ejercicios para las dificultades que veo que tienen. Ayudarles a resolver los problemas que aparecen en su cuerpo y voz a la hora de actuar. Disfruto mucho acompañarlos en su proceso, guiarlos. Me hace muy feliz ver cómo se “transforman

¿En qué se basa tu método de actuación?

En la integración del cuerpo y la voz para construir presencia escénica. El método brinda herramientas de técnica corporal y vocal para incorporar recursos y tejer un puente que va desde el entrenamiento a la composición.

Lo realizamos mediante ejercicios que estudian principios fisiológicos como el peso, el equilibrio, el centro y la oposición, entre otros. Esto nos permite alejarnos de los patrones cotidianos, integrar cuerpo y voz, construir una presencia extracotidiana y potenciar la expresión escénica.

En mi escuela desarrollo mi método, basado en principios de antropología teatral. También integro mis estudios en música, canto, danza, ritmo y ejercicios de concentración mental. Se trata de un trabajo integral para el artista escénico.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en el mundo de la actuación pero no sabe por dónde empezar? ¿Y a los más avanzados?

A quienes quieren comenzar, les diría: "Por algún lado se empieza". Tomen impulso, anímense y háganlo. En las clases, siempre está presente la idea de la "cultura del error".

A los más avanzados, les aconsejaría entrenar siempre, porque adquirir recursos físicos y vocales es esencial para ganar confianza y tener un buen soporte para componer personajes. También les invitaría a profundizar en lo que les gusta y en ellos mismos para conocerse como artistas, descubrir su poética y definir lo que les interesa transmitir. Por sobre todas las cosas, les diría que se desarrollen en el ámbito que les interese, que siempre hagan, se junten, armen, porque se “aprende haciendo” con curiosidad e inquietud.

¿Cómo le sirve tu método de trabajo a un estudiante de actuación?

Para que su voz se proyecte en el espacio, para componer personajes distintos, para que su cuerpo y voz estén libres en escena y, sobre todas las cosas, para conocer su instrumento y generar confianza.

Lo veo en mi escuela a diario, tanto presencial como online. Los estudiantes, al aplicar los ejercicios para el cuerpo y la voz e integrarlos, logran recursos y se superan cada día. A veces tenemos mandatos que no ayudan, y el entrenamiento te muestra que, con la práctica, podés superar tus límites y potenciar tus posibilidades.

Ariana Caruso

@alacaruso

153 399 1739

www.arianacaruso.com

[email protected]