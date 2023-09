Auris Cakes, Pastelería Profesional

CREDITO CARAS

Aurimer, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Surgió en el 2015 en Venezuela, con cero conocimientos en el área ya que soy Contador Público, pero a raíz de la situación en ese momento del país decidí crear mi propio negocio.

Realicé un curso básico de repostería, ya que no sabía ni la temperatura ideal para hornear un pastel, como trabajar con mangas y del fondant. Una vez que culminé este curso inicié mis primeros pedidos entre mi familia y amigos más cercanos, luego fui perfeccionando las técnicas mirando tutoriales de YouTube. Si algo tenía claro era que me faltaba mucho por aprender pero que no iba a desistir, hice una pausa a finales del 2018 cuando decidí migrar a Argentina. Mientras me instalaba en el país, en julio 2019 comencé tomando pedidos chicos, pedí a un amigo hornear en su casa y luego decoraba en la mía.

En noviembre 2019, ya instalada busqué un curso avanzado, y este fue mí antes y después, sin duda fue de las mejores inversiones que he hecho en esta carrera. Comencé a crear mi red de clientes dándome a conocer hasta lo que soy en la actualidad.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Ofrezco una Pastelería Profesional con sabores de calidad, presentación única y personalizada en cada detalle y una atención que hace que cada cliente vuelva porque saben que es una grata experiencia desde el momento del pedido, el producto que reciben, el corte de la torta y por supuesto el sabor.

A su vez, tendré mi aula virtual, donde enseñaré a todos aquellos que desean ingresar a este dulce mundo o que ya están, pero desean perfeccionar técnicas. Allí enseñaré la forma correcta de calcular costos, estructurar tu negocio y cómo manejarse en las redes sociales como vehículo para atraer el cliente ideal, esto ya es un hecho y en los próximos meses se estará publicando. Será un aula virtual única porque si algo me diferencia es la disciplina, constancia y pasión con lo que trabajo y quiero compartirlo para que seamos un gremio más fortalecido y ofreciendo un trabajo de calidad. Considero que invertir en el autoconocimiento es de los mayores consejos que puedo dar.

Si tuvieras que iniciar nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si tendría que iniciar de nuevo, sin duda, invertiría más, ya que el conocimiento es poder y te facilita el camino a seguir.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 11 5479 7185

Instagram: @auriscakes1