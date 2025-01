"Bioexistencia Consciente Humano Puente" Te ayudo a crear una vida plena transformando tu realidad

CREDITO CARAS

Para la bioexistencia consciente Humano Puente síntoma es todo recuerdo doloroso no sanado que hace que tu vida no sea plena, desde una cuestión física, como por ejemplo Histaminosis, dolor de rodillas, adicciones, diabetes, sibo, etc hasta cualquier cosa que te incomode de tu realidad, por ejemplo no tengo la pareja que tengo, no me tengo el trabajo que quiero, soy infiel con todas mis parejas, etc

Lo que hacemos es trabajar durante un ciclo de 24 consultas donde iremos viendo desde tu historia contemporánea, o como llamamos nosotros tu vida corta para luego pasar por reprogramacion de útero, proyecto y sentido, transgeneracional y finalmente reorixis que es donde se originó esa memoria de dolor qué fue pasando de generación en generación.

Sabías que el dolor de rodillas significa que estoy en un lugar donde no me gusta, pero no me animo a dar ese paso? Que me siento desvalorizado " estoy de rodillas "

Las Migrañas están relacionadas con conflictos de desvalorización intelectual, conflictos laborales, con el padre y otros con flictos que aparecerán en consulta

Tenés algo en tu vida que no te guste? Que no te permita vivir tu vida plenamente? Te invito a trabajarlo en consulta, las consultas son virtuales y 1 por mes. Te propongo no solamente sanar tu síntoma, sino cambiar tu vida por una plena feliz consciente y coherente.

Mi certeza en éste camino de consciencia me permite invitarte a que puedas animarte a probarlo por vos mismo. Yo puedo ayudarte, estoy capacitada para eso. Integro el campus de consultores donde cada 15 días tenemos clases magistrales junto a Pablo Almazan y Lucrecia Bianchi los creadores de esta filosofía de vida que es la bioexistencia

Te espero regalate una vida mejor, te lo mereces