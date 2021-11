Buissi: fabricantes al por mayor de carteras de diseño

Jesica Buissi es diseñadora de marroquinería y siempre tuvo una gran pasión por el diseño. Siguiendo lo que sentía, decidió formar su espacio de moda en el que comercializa diversos productos y accesorios para que sus clientas se luzcan de gran manera. Hoy ella nos cuenta más sobre su historia y sobre como ha sido el avance de su marca.

“Siempre me apasionó el diseño, desde chica cada vez que me compraban ropa la tenía que modificar y decía que le daba “mi toque”. Cuando salí del secundario, vi que dictaban cursos de marroquinería y ahí empezó todo”, comenta Jesica quien estuvo un tiempo sin trabajar, gracias al apoyo de su marido pudo comenzar con su emprendimiento.

En la actualidad, en Carteras Buissi se dedican en un 90% a la venta por mayor donde venden a revendedores y comercios de todo el país. Desde la marca cuentan con una amplia variedad de marroquinería y accesorios, desde cintos, billeteras, carteras, mochilas, bandoleras, hasta bolsos térmicos.

Jesica, ¿cuál es su diferencial en el mercado?

Nos destacamos por el diseño y la calidad de los materiales que utilizamos y las terminaciones de nuestros productos. Siento que no somos un mayorista más, tenemos un amplio stock, mucha variedad y colores que destacan. Atendemos de manera personal a cada cliente. Somos un equipo de trabajo, que está codo a codo con los clientes para brindarles la mejor experiencia.

¿Cómo lograron superar la pandemia?

Creo que la pandemia nos dejó una enseñanza a todos. Al principio no voy a negar que me costó, todo el tiempo que estuvimos sin vender fue duro, porque vivo de mi negocio, pero también no había un día en el que no agradezca por tener salud, por tener a mi familia bien y el resto fue secundario. De a poco cuando empezó a levantarse todo, me llegaban muchas consultas sobre la venta al por mayor. Mucha gente me escribió ya que se habían quedado sin trabajo, necesitaban una fuente de ingresos y pensaban en revender mis productos. Por suerte pudimos salir adelante y ayudar a mucha gente en todo el país.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí que cuando uno realmente pone el corazón en lo que hace, puede superar cualquier obstáculo. También que hay que agradecer cada día por más que hayamos tenido pocas o muchas ventas. Y, por último, que cuando realmente amas lo que haces, el trabajo se convierte en tu hobby preferido.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Creamos vínculos en el que los clientes se puedan sentir cómodos y seguros para realizar sus pedidos. Por eso, respondemos cada consulta que tienen, escuchamos sus inquietudes, sus miedos y preocupaciones, tratando de darle la mayor tranquilidad posible. Así nos mantenemos siempre en contacto, desde el primer momento en que hacen sus pedidos, hasta que este llegue a sus manos.

¿Cómo se proyectan a futuro?

A futuro nos encantaría ofrecer locales exclusivos con nuestra marca. Nos llegan muchos mensajes sobre la exclusividad en algunas zonas, y estábamos trabajando para eso.

Más Información en : IG: Carteras_buissi - WhatsApp 11 67887427 - Mail [email protected]