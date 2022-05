CREDITO CARAS

¿Cómo iniciaste el negocio, cómo surgió la idea? ¿Cuál es tu formación en cuanto a la indumentaria?

A la Lic. en Diseño de Indumentaria y Textil Sofía Spina siempre le gustó pensar quién está detrás de aquello que la gente lleva puesto. “Me llamaba mucho la atención el tema de la producción de la ropa. Mis primeros pasos fueron haciendo una pasantía con Martín Churba, en su marca Tramando. Con él hacía corte y tizado, prêt-à-porter –prendas listas para llevar- pero siempre intervenidas, con mucho tratamiento textil. Después, trabajé en Miwok y Tramontana, en el rubro deportivo, eso me dio un pantallazo general de lo que era una empresa”, recuerda Sofía sobre sus comienzos.

- ¿Cuándo dio el salto para crear Cangreja?

Siempre tuve la intención de lograr tener mi propia marca y decidí comenzar con una producción de trajes de baño, me encanta la playa y todo su entorno. Busqué un nombre para la marca y surgió Cangreja. Quería una colección genuina y aplicar todo lo que había aprendido hasta el momento. Frente a la respuesta positiva, y a la ayuda de las redes sociales para poder crecer, comencé a diseñar vestidos de fiesta. Eran simples y tenían algún detalle bordado a mano, que se podía usar de noche y de día.

El negocio empezó a crecer y varias clientas me preguntaron si podía hacer diseños a medida. Y ahí fue cuando se dio la posibilidad de comenzar con el rubro de la alta costura. Arranqué a trabajar a medida ¡y me encantó! Era entender a cada clienta, con su cuerpo y personalidades diferentes, pero siempre dándole mi impronta, que en definitiva fue lo que después la gente vino a buscar en mí.

¿Cómo es el proceso de un vestido de alta costura?

Cada vestido comienza con una entrevista con la clienta. Muchas me preguntan cómo elegir el vestido que más las representa. Siempre pido que empiecen a buscar fotos de referencia para generar un estilo, un concepto. La idea es identificar cuál es el patrón que se repite, formas, sensaciones, telas, escotes, largos, entalles. Observar en el espejo cuales son las partes de su cuerpo que le gustaría resaltar y cuales disimular. Esa información habla 100% de ellas. Eso me permite entender el estilo de cada clienta para luego así, ayudarlas a dar el toque final. Todo cambió mucho. Yo, mi vestido de 15 me lo hice con una modista de mi barrio. Hoy por hoy, hay una industria enorme que avanzó muchísimo, con maquilladoras, peinadoras y ambientaciones; se trata de buscar un concepto general para cada novia o quinceañera, una composición que se pueda bajar a una chica real. Contamos con un equipo de trabajo personalizado y pensado especialmente para orientar y ayudar a elegir el vestido ideal para cada clienta.

¿Cuál es la tendencia actual para los diseños de vestidos de novia?

En principio, géneros livianos, etéreos, muchas transparencias y bordados que acompañan el movimiento en un estilo simple y despojado, rodeado de escenarios rústicos y naturales. La simpleza, por sobre todo, y la comodidad, gracias al avance de los géneros en el rubro de la alta costura.

¿Cuáles son los próximos pasos como empresa?

En un futuro, tenemos pensado expandir nuestra marca y plantear distintas líneas de vestidos RTW (ready to wear) para abrir la venta online y poder llegar a más clientas.

Agradecimientos: Ph: @lumarchettifotografa; Mkp y peinado: @anachebel; Tocado: @maia_apliques_y_tocados; Ramo: @ramoseco

Instagram: @cangrejavestidos

Facebook: cangreja

Tel: 221-6755058

Trabajamos con entrevistas coordinadas.

Calle 5 e/ 36 y 37 n 246. La Plata