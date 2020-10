Cara Macchiato: unicidad, detalle y distinción

Agostina Bosch se había recibido de arquitecta en 2017 cuando, mientras buscaba trabajo en su profesión, se le ocurrió que, quizás, podía hacer algo que no estuviera directamente relacionado con la Arquitectura, pero sí con el diseño. “Y así me surgió la idea de poner un negocio de ropa. Mis padres me apoyaron desde el primer momento y sin peros, como siempre. Así que con su apoyo emocional y económico pude comenzar. Al principio, estaba en un espacio físico chico, consistía en una habitación dentro de una casa que alberga otros negocios, en un barrio del centro de Resistencia. Me acuerdo que tenía poca mercadería. Cuando me surgió la idea y empecé a trabajarla, me imaginaba el showroom lleno de prendas. Entonces, cuando terminé de armarlo y de ordenar las prendas, me dije algo así como “Ay, qué menudito”, pero estaba muy feliz porque era fruto de mucho trabajo. Y después, de a poco, mes a mes, fui sumando más marcas, más productos y así fue creciendo todo”, recuerda Agostina sobre los inicios de su emprendimiento, Cara Macchiato.

- ¿Siempre estuvo interesada por el diseño?

Desde muy chica, por eso decidí estudiar arquitectura. Pero, sobre todo, siempre tuve debilidad por los detalles en el diseño, por lo distinto, lo que hace que un producto se distinga entre otros. Entonces, cuando nació Cara Macchiato, desde el día uno supe que esa sería la esencia de mi marca: unicidad y detalle.

- ¿Qué tipo de prendas se pueden encontrar en su local?

Ofrecemos prendas para el público femenino que se distinguen por ser distintas. Elijo marcas con diseños originales, que hacen foco en los detalles y las particularidades, ya sean de estilo casual o de fiesta. Desde el principio elegí diseñadoras que hicieran prendas distintas, que se destacaran por ser diferentes y, claro, estéticamente bellas. Empecé vendiendo marcas más bien chicas, no tan conocidas, y después se fueron contactando conmigo otras diseñadoras, que buscan lo mismo que yo, lo distinto, lo particular. De esa manera, fui surcando y definiendo más y más la identidad de Cara Macchiato.

- ¿Cuáles son sus proyectos a mediano y largo plazo?

La verdad es que me gusta mucho el concepto del showroom; por lo cual, por el momento, no está en los planes irme a un local más grande. Sí me gustaría, tal vez, armar un espacio más grande en donde trabajar con otros emprendedores. En el presente comparto el espacio con una amiga, Lara, que vende lencería fina. Tener un espacio más amplio, que me permita ofrecer más prendas y en donde las clientas se sientan más cómodas, es una idea por concretar en un futuro no tan lejano. Por último, y no menos importante, deseo crear una marca de ropa propia, una marca cuya esencia sea la misma que la de Cara Macchiato: unicidad, detalle y distinción. Sueño con que mis prendas hagan que la persona que las vista se sienta única, que es lo que, al fin y al cabo, todos somos, seres únicos e irrepetibles.

Datos de contacto : Alem 145 1B, Resistencia, Chaco - Tel.: (0362) 464 7141 - Mail: caramacchiatoresistencia@gmail.com.

Tienda online: www.caramacchiato.mitiendanube.com

IG: @ caramacchiato__