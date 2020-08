Carmen Perez: fundadora de Macae Argentina

MACAE nace del juego diario con mis dos hijas y de la necesidad de encontrar juegos estéticamente lindos, funcionales y versátiles, que nos lleven a crear mil historias que se volverán recuerdos para toda la vida.

Me pasaba buscar y no encontrar juegos con imágenes reales y lindas, así que me propuse hacerlos. De la mano de la artista Cristina Lineau nacieron nuestros primeros memotest, con ilustraciones en acuarela, logrando fusionar arte y juego, dos piezas esenciales para infancia.

¿Qué tipo de propuesta ofrecen? ¿A qué público apuntan?

"Sembrar juego, sostener la infancia" es nuestra propuesta. Queremos a través de MACAE acompañar el crecimiento de nuestros niños. Aunque tenemos un público de todas las edades, muchos llevan nuestros juegos para adultos mayores y ayudarlos a ejercitar la memoria.

¿Como se han reinventado con la cuarentena?

Somos un emprendimiento nuevo, empezamos en febrero, así que no conocemos otro panorama que no sea este y estamos felices de poder acompañar a muchas familias en este tiempo en casa.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

En los detalles, nuestros juegos y juguetes están pensados y elaborados minuciosamente, cada parte de ellos tiene un porqué y un para qué, un ejemplo son nuestros packagings, nos importa tanto como su contenido.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Estamos trabajando en nuevos juegos de madera y textiles, se vienen muchas novedades para la primavera.

Datos de contacto: MAIL macae.argentina@gmail.com // Instagram: macae.ar // tienda online: www.macae.com.ar / /WhatsApp: 1137575524.