Carolina Piernes: Transformando Sueños Migratorios en Realidad

Carolina, ¿qué te motivó a especializarte en el proceso de obtención de visas y ciudadanía, y cómo llegaste a convertirte en una experta en este campo?

Mi motivación nació de mi propia experiencia. Desde los 8 años soy ciudadana italiana y siempre tuve facilidad para gestionar los trámites relacionados con la ciudadanía. Con el tiempo, muchas personas cercanas a mí comenzaron a preguntarme cómo lo había logrado, y fue entonces cuando me di cuenta de que podía ayudar a otros a través de mi experiencia. Este interés me llevó a capacitarme formalmente, y hace seis años decidí iniciar mi formación en derecho migratorio.

Sin embargo, fue gracias a las malas experiencias que viví, tanto personales como profesionales, que comprendí que había mucho camino por recorrer en este campo. Me di cuenta de la gran cantidad de desinformación que existe y de la necesidad constante de actualización en los procedimientos migratorios. Esta realidad me impulsó a profundizar mis conocimientos y a querer capacitar a otras personas, ayudándolas a lograr su independencia laboral.

Otro motivo importante por el cual elegí este camino es que el derecho migratorio me brindó la oportunidad de tener la libertad para formar y mantener a mi familia, algo esencial para mí, ya que desde los 16 años convivo con agorafobia. Este trabajo me ha dado la flexibilidad necesaria para equilibrar mis responsabilidades familiares con mis sueños profesionales, y eso es algo por lo que me siento profundamente agradecida.

¿Cuáles son los pasos más importantes que alguien debe seguir cuando está en el proceso de solicitud de visa o ciudadanía? ¿Cómo puedes ayudarlos a simplificarlo?

Uno de los pasos más importantes es conocer a fondo la historia familiar de cada persona. Muchas veces, quienes llegan a nuestra oficina nos dicen que "no tienen nada", pero al empezar a conversar, nos comparten datos e información increíblemente valiosa para el trámite.

Nuestro trabajo consiste en buscar la documentación necesaria y hacer las consultas pertinentes para obtener los datos que nos permitan avanzar con las búsquedas.

En nuestra oficina, ofrecemos un servicio integral. Desde la primera entrevista, comenzamos un proceso de búsqueda personalizado para ayudar a cada consultante a obtener su ciudadanía. Nos encargamos de todo: desde la localización de las actas y la legalización de documentos, hasta la apostilla, la correcta cumplimentación de los formularios y la obtención de turnos. Queremos que cada persona se sienta acompañada y respaldada durante todo el proceso.

En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas durante este proceso y cómo pueden evitarlos?

El error más común es no buscar la ayuda adecuada y ponerse a buscar información en grupos o fuentes donde, probablemente, lo que encuentren no se aplica a su caso. Por lo general, la gente deja todo para el último minuto, lo que termina complicando las cosas o impide cumplir con los plazos.

Lo más importante es entender que cada situación es única y que hay que tener en cuenta muchos detalles. No es lo mismo ser nieto que bisnieto, ni tampoco tener ciudadanía italiana o española. Además, hay factores que cambian según si la persona es hombre o mujer, o si se naturalizó o no. También influye, por ejemplo, qué jurisdicción consular te corresponde. Todo esto es clave y debe revisarse cuidadosamente.

Todo esto se puede evitar buscando ayuda profesional específica para tu caso o capacitándote con profesionales o fuentes confiables.

¿Qué tipo de capacitación ofreces a los profesionales que buscan adquirir conocimientos sobre visas y ciudadanía, y qué habilidades claves deberían desarrollar?

Mi capacitación, al igual que nuestro asesoramiento, es completa y abarca todo el proceso: desde cómo entrevistar al cliente, hasta los requisitos del trámite, los criterios de búsqueda, consejos prácticos para cada situación e incluso el manejo de redes sociales.

He impartido cursos en vivo a más de 2000 personas, y cada sesión fue una valiosa oportunidad de aprendizaje, ya que los participantes compartían casos y consultas que enriquecían la experiencia colectiva. Cuando me llegan mensajes de alumnos que presentaron sus carpetas, todo su agradecimiento y cariño me motiva a continuar capacitándome y capacitando. Ver su progreso me enorgullece y lo siento como un progreso propio.

Lo más importante es aprovechar al máximo las horas del curso. Los participantes tienen la oportunidad de hacer preguntas, traer sus propios casos y revisar el material con anticipación, lo que hace que el aprendizaje sea aún más efectivo.

¿Cómo crees que la obtención de una visa o ciudadanía puede transformar la vida de una persona o una familia, tanto a nivel personal como profesional?

Tener la ciudadanía europea es una puerta abierta al mundo. No solo garantiza que nuestros hijos puedan acceder a una educación de calidad y disfrutar de mayores oportunidades laborales, sino que también les brinda la libertad de vivir, viajar y trabajar en toda Europa. Además, facilita los viajes a los Estados Unidos sin necesidad de visa.

Los beneficios son múltiples, tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, muchas personas aprovechan este trámite para honrar la memoria de sus abuelos, quienes los cuidaron y acunaron. Este proceso puede ser emocionalmente significativo, ya que nos permite conectar con nuestras raíces, reconocernos en tradiciones familiares y comprender mejor nuestra historia: de dónde venimos y quiénes somos. No se trata solo de obtener una ciudadanía europea para poder transitar libremente por la UE; es algo mucho más profundo.

En el ámbito profesional, la ciudadanía europea abre la puerta al mercado laboral europeo, otorgando el derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de visados. Además, ofrece la posibilidad de integrarse en empresas multinacionales y acceder a una amplia variedad de programas de educación y formación, incluidas las becas de la UE, que permiten obtener una educación de alta calidad.

¿Qué tres consejos prácticos darías a aquellos que están comenzando su proceso de solicitud de visa o ciudadanía, especialmente a quienes no tienen experiencia en trámites legales?

Primero, es fundamental empezar por recopilar toda la información posible: hablar con familiares, vecinos, amigos de la familia, revisar cartas antiguas… ¡todo dato es valioso!

Segundo, si surgen dudas en algún momento, no dudes en buscar ayuda y consultar. Esta es una oportunidad única que permite a muchos jóvenes migrar de manera legal a un mundo cada vez más globalizado.

Tercero, no dejes que la ansiedad te gane: este es un proceso que lleva tiempo, y cada paso es crucial. Finalmente, muchas personas nos comentan que no tienen información suficiente. En esos casos, recomendamos hacer una búsqueda inversa: solicitar en el Registro Civil las actas de nacimiento tanto de ellos como de sus padres, lo que puede proporcionar información clave.

