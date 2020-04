Cecilia Ethel Esteban: emprendedora, dueña y diseñadora

¿Qué la volcó al emprededurismo?

Las ganas de hacer lo que verdaderamente sentía que era para mí, conociéndome y saliendo de mis tareas rutinarias, ya que no era la vida que quería. Tenía un trabajo muy bueno pero no me sentía completa ni era lo que yo quería. Mi pareja me ayudo a terminar de sentir que yo puedo con todo y arranque esto sin tener nada.

¿Que diferencial aporta una Mujer a la hora de liderar?

En mi caso, puedo comprender y encarar varias cosas de mi negocio sola, una mujer que ama lo que hace y es líder nunca se rinde y motiva a otras personas para que se revelen y luchen por lo que quieren. (Me encanta ser servicial y proponer cosas nuevas, Ej: Mi showroom Pet Friendly).

¿Cual fue su mayor caso de éxito?

Mi Showroom se abrió hace muy poco y la verdad que logre cosas inesperadas en tan poco tiempo, como tener muchas ventas, llegar a vestir a personalidades que no lo esperaba habiendo cada una de ellas lucido mi ropa solamente por gusto y por como se sentían al usarla. Eso quiero siempre! Que se sientan unas diosas como ellas lo sentían y lo van a seguir sintiendo.

¿Y el fracaso del que más aprendió?

Si, la informalidad con otras personas, la mala organización, esas cosas me jugaron en contra ya no estaba preparada del todo para afrontarlo al ser una experiencia nueva.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

Mucho, sin ella no podría seguir avanzando ya que es mi potencial para progresar, utilizo la comunicación logrando contactarme con mis clientas y demás entregándome y brindándoles lo mejor para que confíen en mi y en mi producto.

Para contacto : 01124509954 - 1138785747 // Showroom: La Fraternidad 844, Haedo, Buenos AIres, ArgentIna // maIl: hadanIghtly@gmaIl.com.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.