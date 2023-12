Celebra la Navidad con Doña Ema. Encuentra el regalo perfecto en nuestra feria navideña: Un evento imperdible para los amantes de la Navidad

CREDITO CARAS

¿Qué se ofrece en la gran feria navideña para niños?

Nuestro showroom se viste de fiesta para ustedes, siempre digo que se vive algo mágico con cada persona que pasa por nuestra marca y lo vemos reflejado en cada sonrisa, la idea de esta feria es pasar un lindo rato dónde vas a poder hacer la cartita a Santa y dejarla en nuestro buzón navideño, ¡vamos a compartir cosas ricas, súper descuentos y muchas más sorpresas! Es la excusa perfecta para encontrarnos y cerrar el año junto a mis clientes, amigos/as que siempre están.

¿Hay prendas para niños de todas las edades? Estos días se van a encontrar con diseños para todas las edades y estilos. Nuestros diseños personalizados todavía tienen tiempo para encargarlos y los podrán retirar en los días de feria.

¿Cuál es la prenda estrella de ese día? ¿Qué tiene de diferente está feria navideña?

Nuestra prenda estrella en esta época, son nuestras remeras navideñas, son pintadas a mano armando unos looks únicos. Cada uno lleva su tiempo, en cada diseño hay una parte nuestra, un pedacito de historia y eso nos llena el corazón.

Otras prendas estrellas, sin duda, son nuestras remeras mágicas #pintadoñaema, remeras que se pintan, se lavan y se vuelven a pintar. Despertando la imaginación, las ganas de crear y de jugar. ¡Les permite a nuestras infancias seguir desarrollando lo sensorial en total libertad y les aseguro que para eso no hay edad!

El kit viene con su reme diseño a elección, marcadores y todo en su caja.

La última estrella no sólo en esta época sino en todo el año son nuestros vestidos y camisolas con una moldería súper cómoda, siendo prendas que no les impide ni moverse ni jugar, en géneros muy suaves y algo que es importante que se pueden usar siempre y no sólo para una ocasión, siempre depende de cómo las combine, puedo usarlas para una fiesta, un cumple, ir a la plaza, estar en casa ¡Sí te gusta úsalo y dónde vos quieras!

¿Hay descuentos especiales?

Va haber descuentos especiales los tres días de feria, con algunas prendas sorpresas de nuestra cápsula #mamasdoñaema, algo importante no se reservan las prendas y contamos con todos los medios de pago.

Sin duda que los verdaderos duendes de Santa somos nosotros las pequeñas marcas, los emprendedores y cada persona chiquita que hace un mundo mejor. Por eso no sólo te llevas algo diferente al resto sino le das sentido a nuestros sueños.

Entrada libre y gratuita. Confirma tú asistencia y te enviamos la dirección

Regala algo único. Regala Doña Ema.

¡No faltes! ¡Vamos a pasar unas tardes únicas!

Descubrinos en instagram @donia.ema y en Facebook: Doña Ema

Nuestro WhatsApp 011 1534535730