Cirugía plástica y medicina estética

CREDITO CARAS

¿Quién es la Dra. Carla De Luca?

Soy médica, cirujana plástica certificada, M.N. 92.755. Desde hace treinta años me dedico a la medicina, perfeccionándome permanentemente. Hice un posgrado de Cirugía Plástica, luego la certificación como Cirujana Plástica, y participo de Congresos Internacionales, como también de los que se celebran en el país. Con la idea de estar a la vanguardia, efectué una capacitación en Estados Unidos para la colocación del chip anti-age que hoy es furor, en realidad, fui una de las pioneras, de hecho, la revista Caras me hizo una entrevista hace aproximadamente cinco años y hoy, mis colegas han adoptado este tratamiento anti-age que es integral.

¿Qué servicios encuentra el paciente en su consultorio?

Las prácticas son tanto de Cirugía Plástica como de Medicina Estética para los pacientes que no quieren pasar por el quirófano. Mi especialidad dentro de la Cirugía Plástica son los implantes mamarios y la dermolipeptomía, blefaroplastías, lifting, lipoaspiración o lipoescultura láser y además los tratamientos no invasivos como ser la aplicación de bótox o toxina botulínica, relleno de labios, etc., en su momento fui speaker dealer capacitando a los colegas, así es que tengo gran experiencia en esa área, tanto para tratamientos estéticos como para tratamientos médicos. En el caso del bruxismo o los pacientes que al dormir tienen una contracción exagerada del macetero y rechinan los dientes como comúnmente se dice, esa sería una aplicación terapéutica en el músculo macetero para aflojar ese músculo y que la gente pueda dormir mejor a la noche y levantarse con un mejor confort. También aplico toxina botulínica en las axilas para la hiperhidrosis o el sudor excesivo en las axilas, que el paciente por lo general es un hombre y viene a la consulta porque quema la camisa o la zona de la camisa en la axila y después todo lo que son los filler o rellenos para las diferentes áreas de la cara. No utilizo rellenos glúteos porque es una zona donde con una buena ejercitación se puede lograr el objetivo, por lo tanto, solamente en el rostro me parece la indicación para las zonas donde se van consumiendo, primero el hueso, después en la grasita entonces con los rellenos vamos reposicionando toda la estructura facial, eso se llama armonización del rostro y si no los rellenitos en los labios o en los surcos naso genianos.

¿Hay alguna novedad destacable en su disciplina?

El desafío para lo que viene es el perfeccionamiento en la técnica de Tulua, que es una dermoplastía o abdominoplastía transversal. Voy a realizar cursos con el creador de la técnica que es un médico cirujano plástico colombiano y el otro desafío apuntando al 2023 es dedicarme un poco más a la medicina anti-age para que sus pacientes no sólo se vean bien, sino que se sientan bien desde adentro, eso es todo sumado al chip de testosterona o chip anti-age. Hay muchos tratamientos que, a veces, dejamos de lado y no compensamos con micronutrientes que hacen falta, además de minerales y vitaminas. Otros tratamientos que acompañan a la senectud con mejor calidad, o sea, no vamos a detener el paso del tiempo, pero si vamos a mejorar la calidad de vida con nuestros tratamientos, este año ingrese en la SEMAL que es la Sociedad de Medicina anti-age de España o Sociedad Española de Medicina anti-age y Medicina Estética también, así que ya formo parte de este grupo de profesionales que están abocados a mejorar la calidad de vida. El objetivo para el 2023 es apuntar y poder orientar a sus pacientes sobre todo el cuidado anti-age, para que además de que se vean bien, se sientan bien. La SEMAL es una Sociedad muy importante que hace que uno detenga el tiempo, pero si mejore la calidad de vida de sus pacientes. Son todos tratamientos orientados a apuntalar todo el medio interno del paciente y mejorar la calidad de sus células, es decir, el tratamiento es molecular. Para profundizar sobre estos conceptos los espero en mis consultorios de Recoleta, La Plata y City Bell. Siendo directora médica de Epsilon Estética Médica, también podemos encontrarnos en cualquiera de las dos sucursales para hablar sobre depilación laser.

Instagram: @dra.carladeluca

Atención en Recoleta, La Plata y City Bell.

Consultas por whatsapp: 221 545-0327 ó 11 2848 7955