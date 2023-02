Clara Caride

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo artístico?

Empecé estudiando Arquitectura cuando salí del colegio, duré menos de un año. En la primer entrega que me rompieron la maqueta me di cuenta que no era para mí. Quería un lugar en donde pudiera expresarme más. Allí me inicié en Artes Visuales en el Instituto Santa Ana. Con el tiempo entendí que primero tenes que entrar en ciertas estructuras y después hacer lo que quieras con los conocimientos que sabes.

¿Tu estilo es Abstracto?

Sí, me acuerdo que en la Facultad ya hacía Abstracto y me decían que tenía que hacer figurativo. Me acomodé y aprendí muchísimo, pero en la actualidad volví a mi esencia. Tengo un estilo bastante marcado, aunque a veces también hago figurativo. Considero que el Abstracto tiene mi corazón.

¿Hiciste otros estudios?

Fui a estudiar a Barcelona con dos amigas en 2018, donde también me obligué a estudiar de modo académico para después llevar esos conocimientos al Abstracto. Dibujábamos modelo vivo por varias horas con carbonilla. También hacíamos pintura al aire libre, nos encontrábamos en alguna parte de la ciudad y pintábamos con atriles.

¿Cuándo empezaste a vender tus cuadros?

A partir de la pandemia en el 2020 empecé a vender cuadros por Instagram. Las personas estaban mucho en sus casas, entonces se empezó a interesar más por todo lo que la rodeaba todos los días, a ser más consciente de todo. Me encantó empezar a vender mi arte y conocer gente a través de eso, y me hace bien que se expanda y que no quede solo en el taller. Para mí el cuadro tiene la energía de uno. Un cuadro no es solo lo pictórico, la energía trasciende también. Cambian mucho los colores que uso, cada color tiene una energía distinta.

¿Haces Abstractos en cuadros pero también en otros materiales?

Si hago cuadros Abstractos pero también hago estampados sobre distintos materiales textiles.

¿Actualmente aparecen dos cuadros tuyos en Netflix?

Si, en la actualidad aparecen dos cuadros míos en una película en Netflix que se llama Matrimillas. Me encanta cuando pasan cosas que ni me imaginaba. Espero que la vida me siga sorprendiendo así.

Datos de contacto:

Instagram: @claracaride