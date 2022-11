Coaching para la Conciencia: Formación especializada en coaching ontológico

CREDITO CARAS

La Lic. Pía Andújar es Master Coach Profesional y directora de Coaching para la Conciencia donde se especializa en formar coaches ontológicos profesionales y realizar programas para la transformación personal.

- ¿En qué se basa esa transformación personal?

Nuestra misión es expandir la conciencia humana para que las personas se den cuenta del potencial que realmente tienen para vivir una vida plena, con sentido y propósito, y en coherencia con su ser. Acompañamos a las personas a vivir una vida más consciente, con mayor empoderamiento personal, incremetando su seguridad y confianza interna, y transformándose en protagonistas de su vida.

- ¿Cómo operó el coaching en su propia vida?

Cuando yo conocí el coaching, hace más de 20 años, fue un gran cambio para mi vida. Yo era una persona bastante tímida y reservada, y tenía muchas inseguridades. Aunque me mostraba segura por fuera, no confiaba en mí. Había estudiado Administración de Empresas porque era una buena carrera, que me iba a dar seguridad económica y buen status; sin embargo, después me di cuenta que ese no era el camino que yo quería. Llegó un punto en el que me encontré haciendo un trabajo que no tenía sentido para mí, y que me resultaba un peso hacer. Iba a trabajar todos los días y me preguntaba qué hago acá, este no es mi camino. A pesar de que era buena haciendo lo que hacía, era valorada y respetada, no me sentía feliz. Internamente sabía que mi camino era otro. El coaching me permitió volver a mí, cultivar mi confianza interna y liberarme de estructuras y pensamientos limitantes que no me dejaban sentirme plena. Me permitió conectarme con mi propósito y ejercer una profesión que me apasiona y me permite ser posibilidad para otros. Además, tengo la dicha de poder compartir este camino con mi esposo, José Barrionuevo, quien también es coach y co-director de Coaching para la Conciencia.

- ¿Cómo es el proceso para formarse como coaches?

Quienes eligen formarse como coaches con nosotros, primero, pasan por un proceso de transformación personal profundo, a la vez que van adquiriendo competencias y habilidades para acompañar a otras personas a expandir su potencial y generar resultados que antes eran impensados. Sabemos que los procesos de transformación personal pueden resultar un desafío para algunas personas, es por eso que contamos con un equipo de coaches profesionales que acompañan en todo momento a nuestros aprendices a dar los pasos necesarios para ir incorporando paso a paso este aprendizaje. La metodología de aprendizaje que utilizamos es experiencial. Esto significa que nuestros alumnos aprenden a partir de experiencias. Para ello, utilizamos diferentes tipos de dinámicas, ejercicios y conversaciones colaborativas, entre otras cosas. No nos quedamos en un aprendizaje solamente a nivel mental, sino que involucramos a todo el ser, incluidas las emociones, el cuerpo y la energía de cada persona. Hace más de 10 años que damos formación de manera presencial, y desde el 2020 también incorporamos la formación de manera 100% online, por lo que hoy recibimos personas cualquier parte del mundo. Nuestro programa cuenta con aval nacional e internacional de AACOP (Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional), el cual respalda nuestra calidad formativa.

- ¿De qué manera influyen para bien o para mal las experiencias vividas?

Las experiencias vividas configuran la manera en que una persona se percibe a sí misma, a otros, a la vida y sus posibilidades. Hay experiencias que pueden impactar tanto en una persona que hacen de límite a la hora de generar los resultados que desea. Sin embargo, no es la experiencia en sí lo que limita a la persona, sino su manera particular interpretar lo sucedido. Es por eso que podemos encontrarnos con personas que, por ejemplo, ante una situación de crisis o pérdida pueden salir fortalecidas, y otros en situaciones similares quedan estancados y atrapados en emociones o pensamientos que les impiden seguir adelante y aprender de lo sucedido. Las experiencias vividas no tienen por qué determinar nuestra vida. En Coaching para la Conciencia promovemos aceptar y abrazar cada experiencia que vivimos, integrar los aprendizajes que nos dejaron, y conectar con nuestro poder interior en el momento presente. Nuestro foco está puesto en que la persona pueda ser coherente consigo misma, y desde esa coherencia interna pueda proyectarse hacia el futuro para crear la vida a la que aspira desde lo profundo de su ser, que no necesariamente coincide con lo que la sociedad espera. Abrirse al aprendizaje es clave. De esa manera podemos aprender nuevas maneras de ser y de hacer que nos generen mayor bienestar y efectividad. El coaching ontológico posibilita este tipo de aprendizaje transformacional.

- ¿Cuál es el ámbito en el que pueden desarrollarse los coach que egresan de la institución?

Como coaches profesionales, nuestros egresados pueden desarrollarse en diferentes ámbitos, ya que el coaching potencia cualquier actividad donde existan seres humanos interactuando. Algunos se orientan al coaching personal (uno a uno), otros prefieren trabajar acompañando equipos y organizaciones, por ejemplo, ayudándolos a lograr una mejor comunicación y ser mas efectivos en sus resultados; otros aplican el coaching en el ámbito educativo, y también es posible utilizarlo en el ámbito político, social, deportivo, entre otros.

