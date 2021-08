Coco Glamour: mostrando una nueva moda infantil

Noelia, es una madre y emprendedora de la ciudad de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires. Ella comenzó hace 3 años con el sueño de abrir su propia tienda minorista para los más pequeños. Hoy ella nos cuenta más sobre cómo vive su día a día en Coco Glamour.

“Empecé este proyecto hace unos años, inspirada en lo que más me gusta: ¡los brillos y colores! Mi local lleva el nombre de “Coco glamour” representando a mi hijo y a mí. Este sueño me lleva horas de trabajo, pero soy muy feliz haciendo lo que me gusta, en especial con todas las sonrisas que me dejan mis bellas clientas”, destaca Noelia.

Desde Coco Glamour trabajan con “Lourpop” y nos cuentan cómo es la experiencia de sus labores en conjunto. “Cuando convoqué a Lou fue un gran cambio. Con su amor y encanto llegamos a muchos lugares en todo el país. Sin dudas y, gracias a ella, podemos mostrar la moda infantil de manera diferente”, concluye la fundadora.

Más Información en : IG: @lourpop - IG: @cocoglamuor - WhatsApp: 2478544769