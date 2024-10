¿Cómo encontrar tu propósito de vida?

CREDITO CARAS

Acaso no es una pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy en esta vida? Una pregunta que cuando no tiene respuesta puede generar muchísima ansiedad y sensación de no encajar, pero cuando le damos un sentido es un bálsamo al Alma.

El propósito de vida es un aprendizaje que debemos integrar a lo largo de todo nuestro paso por la tierra, es ese impulso que nos moviliza a levantarnos cada mañana, es la sensación de ser parte de algo más grande que nosotros.

Hay cuatro puntos en común que se conectan para que se active nuestro propósito:

1. Nos despierta pasión: cuando estamos alineados a nuestra misión sentimos que todas nuestras habilidades se ponen de manifiesto, tenemos la sensación de estar siendo la mejor versión de nosotros mismos e incluso hay total amor por lo que llevamos a cabo, son actividades que nos encantan.

2. Queremos que llegue al mundo: son temáticas de las que podemos hablar durante horas, continuamente buscamos información o referentes sobre el tema, tenemos el deseo de hacerle llegar a otras personas eso que es tan valioso para nosotros, inclusive lo hacemos parte de nuestra filosofía de vida.

3. Recibimos una contribución por eso: ese entusiasmo que nos genera terminamos realizándolo activamente en todas las distintas áreas de nuestra vida y recibimos una devolución por eso, a veces en forma de dinero, pero otras simplemente con un agradecimiento o reconocimiento.

4.Tomamos acción: nos moviliza de modo tal que llevamos adelante acciones para que eso se materialice cada vez más, no nos rendimos, sino que seguimos apostando por esa pasión.

Hay miles de ejemplos de propósitos tan diversos como personas en el mundo, algunos lo externalizan como un deporte, otros a través del arte, hay quienes militan por causas sociales, otros que disfrutan de cuidar a los demás, unos tantos que ansían conocer culturas y muchos que simplemente vinieron a aprender, pero cada quien tiene su porqué y su para qué, solo está en uno poder buscarlo.

Años me llevó encontrar mi propósito y hoy que logre vivir de él puedo confirmar que todo lo demás se alinea cuando uno se alinea a su misión. En mi curso Desperta tu propósito de vida te doy herramientas prácticas para que puedas empezar a explorar el tuyo y te sintonices con tu verdadera esencia.

