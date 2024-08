CREDITO CARAS

Flavia, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Con los pies en el cielo surgió hace tres años con la apertura de un local propio de deco home en Villa Constitución, mi ciudad. Comencé haciendo ramos secos como complemento para la venta. A partir de eso fueron surgieron trabajos personalizados para locales, sesiones de fotografía, ramos de novia, entre otros.

La conexión que sentí con todo esto fue muy fuerte, como si toda la vida me hubiera dedicarlo a hacerlo. Enseguida busqué capacitarme con distintos referentes del arte floral y mi vida cambió para siempre.

Desde chica me identifiqué con la imaginación, el diseño, la creación y siento que todo lo que hoy sucede pasa por ahí.

Me sumergí en el mundo de los eventos acompañando a grandes empresas de ambientación, organizadores de eventos y, por supuesto, a clientes particulares que solicitaron de mis servicios.

El diseño floral para mega producciones es tremendamente desafiante y atractivo para mí. Cada propuesta es única y eso me encanta.

Me manejo con total libertad, muy segura y comprometida. Tengo un gran equipo de trabajo, fundamental para desarrollar un buen resultado.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos dedicamos al diseño y ambientación floral para eventos sociales y corporativos, ramos de novias, ramos secos, trabajos personalizados y próximamente paisajismo ya que estoy estudiando sobre el tema.

Nos trasladamos a cualquier parte del país. A su vez, contamos con movilidad propia, gestión y logística de materiales.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

La proyección que hago es meramente de crecimiento. Estoy trabajando para ello, pensando en incorporar más personal al plantel de trabajo, invirtiendo en herramientas, uniformes y elaborando un plan de operación simultanea para poder cubrir más de un evento en el mismo día.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Si bien existe la competencia en el ambiente del arte floral y es normal, en mi caso soy más de competir conmigo misma, ser autocrítica con el deseo constante de autosuperarme.

Además, siempre estoy expectante de las nuevas tendencias, capacitaciones y cursos.

Nada es tan bueno que no se pueda mejorar… ¿Salió bien? ¡Genial! ¿Qué podemos cambiar para hacerlo aún mejor la próxima vez? Esta y entre otras, es una de las filosofías que practicamos en mi empresa.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías de diferente?

Creo que tomaría cada propuesta de trabajo como tal. Un trabajo con principio y final. Con pérdidas y ganancias. ¡Con más rigor! Aunque no sé si me iría tan bien, porque vivo cada ofrecimiento como una aventura, adaptándome a cada circunstancia y necesidad. Trabajar así me hace más feliz y entretenida la vida.

