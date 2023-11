Consejos económicos y algunos tips sobre cuidados de la piel

CREDITO CARAS

¿Alguna vez escuchaste hablar del pH de la piel?

El pH es el MANTO ÁCIDO PROTECTOR de la piel que tiene una base alcalina entre 4.7 y 5.75, si este manto llega a estar inestable la piel puede volverse seca, más sensible, producir picazón, enrojecimiento. Algunos factores como el estrés, calor, picante, bebidas alcohólicas, pelos de animales, cosméticos, etc. Pueden provocar alguna dermatitis (Fig 1) o Rosácea (Fig 2) y hasta infecciones.

Entonces si ya entendiste lo básico vamos a estos consejitos para esa rutina diaria sin afectar el pH de la piel:

1. NO AL JABÓN BLANCO: Muchos (me incluyo) nos hemos lavado con jabón blanco alguna vez o todavía lo hacen. ¿Por qué no hacerlo? El pH de la piel es de 5.5 más o menos y el del jabón blanco es de 14! para entender esto, el jabón blanco deja a la piel sin defensas, sin esas pequeños microorganismos que tenemos en la piel para defendernos. Esto se usaba antes cuando no existía productos accesibles como ahora. Busquen jabones o geles que se acerquen lo más posible al pH de la piel, en las etiquetas de los envases hay muchas referencias sobre esto.

2. El LAVADO con AGUA CALIENTE continuo y detergentes muy abrasivos pueden llegar a resecar mucho la piel y provocar dermatitis de contacto que son pequeñas erupciones rojas en la piel que pueden llegar a picar y cortar la piel. (Fig 3). Es muy común en las manos porque son las que más expuestas están a las agresiones, por eso es muy importante mantenerlas humectadas. Tengan siempre alguna crema que tenga jojoba, aceites vegetales, ceramidas, etc., ya que devuelven esa humectación a la piel. Consulten con un profesional si esto no llega a mejorar para que sus manos vuelvan a estar saludables, algunas veces es necesario algún corticoide.

3. La MALVA como HIDRATANTE natural. Qué es la malva? (Fig 4) Es un yuyo que podemos conseguir de alguien que tenga en su casa o ir a una herboristería. ¿Qué hacer con eso? Un té, si si un té. Medio litro de agua por 2 cucharadas de malva o un par de hojas, lo dejamos enfriar, preparamos una tela suave (podes cortarla para hacerle unos orificios en los ojos, nariz y boca) y la colocamos en ese té frío. Sacamos del recipiente y colocamos sobre el rostro lo dejamos actuar 5 minutos y volvemos a mojar de nuevo. Y así hasta cuando sientan que ese calor de la cara baja y la piel se vea mejor, lo pueden repetir todos los días las veces que quieran.

4. MÁSCARA de AVENA(Fig 5) : La avena es un excelente descongestivo (ojo los celíacos) traten de conseguir la que está triturada, la mojan hasta que se forme una crema, la colocan en el rostro unos 10 o 15 minutos y luego la retiran con agua. Eso también calma e hidrata la piel.

¿Te gustaron estos consejos? ¿Querés saber más? Comenta que te pareció y de que te gustaría que hable la próxima vez. Gracias!