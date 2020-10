Cribb’s: potencia el espíritu y la gracia de toda mujer

Cuando ya hacía seis años que María Andrea Cribb le había comprado a una amiga la cartera de clientes del negocio de ropa que tenía en su casa y lo había convertido en Cribb’s Sotano de Modas, dejó su trabajo como contadora y asesora en el área de RR.HH en distintas empresas. “Era el año 2010 cuando empecé con la venta de ropa en el sótano de mi casa. En los comienzos contraté a una amiga que me ayudó a armar todo el tema de redes, y en el año 2012 sentí que teníamos que dar un paso más. Al principio, tuve dudas, pero también la sensación de que tenía que ver qué pasaba. Así fue como inauguramos Cribb’s, remodelando el garaje de mi casa, en el macrocentro de Rosario”, recuerda María Andrea.

- ¿Qué marcas se pueden encontrar en Cribb’s?

Trabajamos con primeras marcas: Naima, Calandra y Becci, además de prendas importadas con texturas de excelente calidad y diseño.

- ¿Cómo fue dándose el crecimiento?

Al tener el local a la calle, prontamente fuimos incrementado la cartera de clientas. Algunas de las mujeres que atendemos viven en localidades cercanas a Rosario, por ello dimos el primer paso inaugurando Cribb´s Alvarez, ¡que fue todo un éxito! Por un lado, nos acercamos más a nuestra clienta de la zona y ganamos algunas más. Tengo un espíritu bastante inquieto así que cuando se ignauró la zona comercial de Puerto Norte, decidimos dar un paso más en nuestra localidad: Cribb´s Puerto Norte. ¡Un local muy lindo, con una vidriera gigante! En este espacio, fuimos pioneros en realizar cocteles para agasajar a nuestras clientas y en esperarlas con vidrieras vivientes que mostraban los outfit que serían tendencia en la temporada. De las visitas y negociaciones en este local nació nuestra franquicia exclusiva de Adriana Costantini Rosario, una marca muy requerida entre nuestras clientas y con la que sentimos la necesidad de que tuviera un espacio exclusivo. Siempre encaré profesionalmente el emprendimiento y tengo muy en claro que el emprendedor es no debe darse por vencido. ¡Creo que esa fue la clave del éxito!

- El año pasado dieron un paso más

Sí, apostamos a la clienta santafecina y abrimos Cribb’s Santa Fe. Nos fue muy bien y por ello decidimos abrir en marzo de 2020 la franquicia exclusiva Adriana Constantini Santa Fe. Teníamos clientas de Adriana Costantini que vivían en Santa Fe y nos compraban en Rosario, así que pudimos atenderlas de manera más personalizada.

- ¿De qué manera influyó el aislamiento social preventivo y obligatorio en el negocio?

Nos reinventamos y comenzamos con la venta impulsada por WhatsApp. Siempre nos caracterizó la atención personalizada, desde nuestros orígenes, así que pudimos ir sorteando las olas (ríe)

- ¿El grupo de colaboradores ha sido fundamental en el crecimiento de Cribb’s?

Absolutamente. No podría haberlo logrado sin mi familia, que siempre me apoya incondicionalmente, y mi grupo de colaboradores. Es muy importante estar rodeada de gente comprometida y con ganas. Todavía queda mucho por recorrer, ¡pero no tengo dudas de que juntos somos invencibles!

Datos de contacto: 25 de Mayo 2899, Santa FE - Tel: (0342) 4639239 - BV GALVEZ 2216, Santa Fe - Brown 1738, Rosario, Santa Fe // Tel: (0341) 6408883 - Paraguay 665, Rosario, Santa Fe // www.cribbs.com.ar - FB: Cribb’s - IG: @cribbsoficial.