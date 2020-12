“Cuando tus ganas son más fuertes que tus miedos, es ahí donde todo cambia”

Mariela comenzó hace 13 años en el mundo de los alisados sin saber donde llegaría a futuro. Con una gran experiencia, la profesional del cabello charla con CARAS donde nos cuenta parte de sus vivencias y como ha sido este camino hacia la actualidad. “El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. ¿Si no tuvieras miedos qué harías?”, se pregunta Mariela sobre las barreras limitantes de cada persona y añade que “cuando empecé las manos me temblaban, pensé que no lo iba a lograr... pero eran tantas las ganas de progresar, de soñar con otro futuro diferente que di todo y más”.

Con respecto a su servicio, la emprendedora es clara con lo que busca de su profesión. “Cada trabajo me llena de orgullo, ver a una mujer feliz por una creación mía me llevo a pensar que mis productos son mágicos. ¡Ellas me lo decían siempre, “Mari esto es magia!”.

En la actualidad, Mariela trabaja junto a su hija Azul, donde enseñan a muchas mujeres a pensar en un futuro diferente. “Cada mujer busca ser más bella, siente que en la belleza encuentra la seguridad, colaborar en eso es mi propósito y a su vez cumplo mis metas personales. Eso es el éxito”, afirma.

¿Cómo nació el espacio y cuál es su finalidad?

Hace muchos años me dañaron el cabello con una decoloración, probé con todo lo que te puedas imaginar y solo un alisado lo mejoró. Ahí dije: “esto es magia” y tengo que trabajar de esto y mejorar el cabello de las mujeres.

¿Cuál consideran que es su diferencia en el mercado?

Nos destacamos por un asesoramiento personalizado y contención frente a situaciones problemáticas que nos llegan como: cabellos quemados por decoloraciones, o personas que se han quedado sin trabajo. Contamos con un grupo de seis secretarias capacitadas para resolver cualquier duda

¿Cómo se han reinventado en la pandemia?

Antes de empezar la pandemia, trabajaba haciendo alisados como lo hice durante 13 años. Cuando empezó la pandemia tuvimos que reinventarnos al igual que muchísima gente. Comenzamos a brindar asesoramientos personalizados para que puedan realizarse tratamientos básicos en sus casas y cursos online donde enseño todos mis secretos para que nuevas emprendedoras y emprendedores logren sus metas.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Los miles de mensajes diarios que nos llegan de mujeres agradecidas porque pudimos ayudarlas a recuperar su cabello, a detener su caída o algo tan simple como que puedan tener el cabello suelto. Ver mujeres felices por tener herramientas de trabajo y lograr ingresos en tiempos difíciles. “Mariela mi marido se quedó sin trabajo en la pandemia, gracias a hacer alisados hoy estoy manteniendo mi familia”, son algunos de los comentarios que me han llegado y eso no tiene precio.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en su marca?

Quiero ser fuente de inspiración para aquellas personas que busquen superar lo impensado. Yo lo logre, soy el ejemplo, así que todas pueden. A futuro veo mujeres que toman el poder sobre su vida, dueñas de sus decisiones, las responsables de sus resultados y quien escogen el camino que desea alcanzar.

Datos de contacto: Instagram: @marielaalisadosok - Facebook: Mariela Barreiro - Numeros de teléfono: 1134540546 – 1134540508 – 1124567243 – 1164661251.

Mirá el video: