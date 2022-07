Cuidado especial para las mascotas de la familia

CREDITO CARAS

Pocas cosas angustian tanto como saber que nuestro compañero incondicional, nuestro perro o nuestro gato, está atravesando un problema de salud. Y es el momento en que un buen veterinario se hace indispensable y los medicamentos son una esperanza. Por eso es tan importante que sean desarrollados por laboratorios especializados y que nos den confianza y tranquilidad.

Laboratorio Chemovet S.A es una empresa de capitales argentinos que inició sus actividades en agosto de 2008 con la misión de investigar, desarrollar, promocionar y comercializar medicamentos veterinarios oncológicos y endocrinologicos de uso veterinario, así también con una linea de fármacos generales. Estos medicamentos son desarrollados por profesionales de primera línea, poseedores de amplios conocimientos en estas especialidades, que se actualizan constantemente y tienen una experiencia práctica de más de 25 años en la industria farmacéutica y mercado veterinario de pequeños animales y especialmente en oncología veterinaria. “También tenemos sólidos vínculos académicos, profesionales y comerciales con los mayores referentes en oncología y endocrinología mundial, lo que nos permite, de a poco, ir llegando a nuevos mercados en todo el mundo”, dice Guillermo Hermo, Médico Veterinario y Presidente de Chemovet S.A.

- ¿Qué lugar ocupa Chemovet en el ranking mundial de laboratorios oncológicos de uso veterinario?

Hoy, somos la empresa veterinaria con la mayor cantidad de medicamentos oncológicos disponible para animales a nivel mundial. Proveemos abastecimiento del mercado interno y externo con productos de alta calidad y precios competitivos.

- ¿Cómo se llama la línea oncológica?

Nuestra línea de medicamentos oncológicos se llama Oncovet y los medicamentos de la línea están indicados para más de 30 afecciones oncológicas de perros y gatos. Todos ellos son medicamentos diseñados específicamente tomando en cuenta parámetros fisiológicos, patológicos y límites de tolerancia de drogas quimioterápicas para pacientes oncológicos veterinarios. No solo comercializamos nuestros productos, sino que nos preocupamos, y mucho, de que se obtengan los mejores resultados con ellos. La oncología veterinaria, al igual que otras especialidades, requiere de conocimientos específicos para obtener los mejores resultados. No solo es dar un medicamento, sino que cada uno puede llevar diferentes dosis, cronograma de administración y/o combinación con otros medicamentos.

- ¿Cómo se aseguran que el suministro de estos medicamentos esté acorde al cuidado que ponen en los procedimientos de elaboración?

Para dar la máxima seguridad y eficacia a los pacientes, nuestros medicamentos están solo en veterinarias de las que tengamos comprobado que los veterinarios tengan sólidos conocimiento y experiencia en oncología y endocrinología. Cada paciente debe ser evaluado cuidadosa y meticulosamente acerca de la enfermedad oncológica primaria, como así también de afecciones secundarias no relacionadas al problema oncológico, afecciones menores, como ser parasitosis, diabetes, hipotiroidismo, nefropatias, etc, que pueden impactar en el sistema inmunitario o el metabolismo de drogas, por ejemplo, y en definitiva en los tratamientos oncológicos.

- ¿También cuentan con productos naturales para los pacientes oncológicos?

Contamos con el complemento dietario más completo existente para los pacientes veterinarios con cáncer. El producto es el Oncocet Vitality, diseñado específicamente para pacientes oncológicos. La formulación se logró luego de un análisis y revisión minuciosa de toda la bibliografía a nivel mundial de extractos vegetales de uso veterinario. De esta manera se seleccionaron los activos que cuentan con mayor evidencia científica para caninos y felinos con cáncer. Este importante desarrollo fue gracias al trabajo de oncólogos veterinarios referentes en Argentina y Latinoamérica que trabajan junto a Chemovet y los cuales cuentan con amplios conocimientos, tanto en terapia en medicina alopática clásica como medicina holística. También contamos con un hepatoprotector muy útil, dado que muchas drogas quimioterápicas tienen metabilización hepática y es necesario un complemento dietario específico para el buen funcionamiento del hígado.

- ¿Cuál fue el motivo de que ampliaran la línea a productos naturales?

Este tipo de productos fueron desarrollados debido a que notamos una gran tendencia en su uso a nivel mundial. Muchas personas, por diferentes razones (justificadas o no), no quieren que sus veterinarios administren quimioterápicos de primera línea a sus mascotas. Con lo cual, sentimos que por más que éramos líderes en productos oncológicos de síntesis química, estábamos dejando de lado a un grupo importante de perros y gatos (y sus familias), que en definitiva querían hacer algo más por ellos y no contaban con un producto adecuado a sus expectativas. En Chemovet tenemos muy en claro que las mascotas hoy son consideradas miembros de la familia, y actuamos en consecuencia y con responsabilidad.

9 de Julio 3875, Lanús, Buenos Aires, Argentina

Tel: 011-4220-3594

Mail: [email protected]

www.chemovet.org

FB: Chemovet

IG: @chemovet