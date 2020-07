Disfrutá de zapatos artesanales y de diseño

View this post on Instagram

Nosotrosnosquedamosencasa En este tiempo de cuarenta que nos lleva a la reflexión decidimos contarte la historia de nuestro emprendimiento, tuvimos muchos planes de hacerlo hace mucho tiempo y por la falta de tiempo, que paradoja nunca llegó. Empecé este emprendimiento en el año 2009 luego de pasar un tema de stress que me llevó a alejarme de mi profesión y de mi trabajo en grandes multinacionales, de las cuales me lleve toda la experiencia sobre planificación, esa era el área de mi especialidad, planeamiento financiero, aprendí a relacionarme de una manera correcta con los otros u otras áreas, lo que mis jefes me pedían sé política hoy lo traduzco en sé lo políticamente correcta en tus modos, siguiendo siempre tus valores, los mismos que hoy me han posicionado frente a la competencia, colegas y proveedores. Y también aprendí mucho sobre reportes y estadísticas, me convertí en fanática del Excel, jajaja Y convertí toda mi antigua experiencia en capital necesario e inicial de este proyecto. Si!!! Hoy somos una empresa formada por personas que trabajan a mi par, siguiendo los lineamentos de esfuerzo, dedicación, oficio, respeto y el más importante que recalco en todas las personas que se unen a este proyecto que es EQUIPO. Cada una de la personas de #SOMOSPRANA son el eslabón necesario para que el producto final, nuestros ZAPATOS sigan el estándar de diseño, calidad y precio. En estos 11 años me uní a personas que me enseñaron el oficio, colegas, me especialice realizando cursos en instituciones como el INTI y lo más importante nunca perdí la pasión y cada día agradecí por hacer lo que me gusta. En nuestra campaña de spring- summer 2019 me creí modelo, soy Lali Lacquaniti #somosprana #pasión #equipo #zapatosdeautor #crueltyfree