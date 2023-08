Doña Ema, vestimos almas libres

CREDITO CARAS

Carlota, ¿cómo fueron los inicios de u emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

Doña Ema, una marca infantil, nace en febrero de 2012. Comenzó muy de a poco con la idea y premisa de crear prendas agradables, cómodas y que tengan un estilo único para las infancias.

Invitamos a nuestros peques a explorar un mundo lleno de posibilidades, conectar con la naturaleza y su juego, a través de nuestros diseños.

Cuando surge la idea estaba atravesando muchos cambios, ya tenía a mi hijo Simón, que es el motor y el corazón de este sueño. Mi mamá junto con mi abuela me insistían para que comience y así fue que junté algunos ahorros, empecé a embarcarme en las telas, avíos y todo éste mundo que amo del diseño.

Hoy viendo todo el camino recorrido me llena de emoción porque es algo que jamás pensé lograr, como digo siempre aprendemos todos los días, trabajamos con mucho amor y dedicación. Hablo en plural porque en Doña Ema no estoy sola, tengo a mi mamá que es la que hace con tanto amor nuestra línea de tejidos, hechos a mano y con otras mujeres hacemos un hermoso equipo.

¿Cuáles son las características de sus diseños?

En estos años aprendí que para que la marca vaya creciendo está bien delegar e ir transformando la dinámica de trabajo, pero sin perder nuestra esencia. Los diseños son pintados a mano, bordados o con apliques.

Brindamos un trato personalizado y somos una gran familia, comunidad con cada persona que pasa, los peques y con ellos cada foto que nos mandan, cada mensaje es un impulso para seguir.

A nivel personal durante la pandemia atravesé más cambios, quede embarazada de gemelos Benicio y Tomás que hicieron una revolución del amor en todas nuestras vidas. Tuve que bajar velocidades y ahí se fue transformando un poco más está marca, reafirmando la premisa con la que empecé que sea "Ropa para jugar y para usarse la veces que quieran", con prendas cómodas.

Siempre pensaba falta algo, así que a principio de éste año diseñé "Pinta Doña Ema" remeras mágicas que se pintan, se lavan y se vuelven a pintar, es un kit que viene en su caja con tres fibras al agua y el diseño elección. Esto superó mis expectativas porque no sólo se divierten los peques sino que estimula su imaginación, confianza y su juego en total libertad.

¿Qué sensaciones te genera haber realizado tu marca?

Hoy mi corazón late de emoción porque estoy logrando mis sueños y eso es gracias a que jamás desistí, a mis papás que siempre me dieron alas para volar, que me dejaron ser, si hoy estoy donde estoy en parte es gracias a ellos, a mis abuelos que siempre creyeron en mí y esta su magia en todo lo que hago, a mi compañero de ruta que me apoya siempre, a mis tres hijos que son el motor y el impulso para todo en esta vida: mi mayor inspiración, a mis hermanos que siempre están, a todos mis amigos/as conocidos que me apoyan siempre y a cada cliente que cree en esta pequeña marca porque cada uno de ustedes hace posible y grande a este sueño.

Datos de contacto:

Facebook: Doña Ema

Instagram: @donia.ema

Celular: 011 1534535730