Dr. Ezequiel Montiel

CREDITO CARAS

Dr, ¿cómo fueron tus inicios en la Medicina Estética?

Estudié Medicina en la Universidad Favaloro, me recibí joven a los 25 años de edad para luego mudarme a Córdoba Capital, donde comencé a especializarme en Ginecología. En poco tiempo analicé que no era para mí, y fue cuando decidí introducirme en el mundo Beauty. Siempre me interesó el universo Beauty & Fitness y pensé que era un buen momento para comenzar a dedicarme a ello. Opté entonces por volver a Buenos Aires donde comencé mis estudios formales en Medicina Estética. Fue entonces cuando conocí y trabajé con la Dra. Fabiana Zelaya, quien resultó siendo mi mentora y una gran colega amiga. Tiempo después decidí que había llegado el momento de hacer mi propio camino y desde ese entonces abrí mi consultorio y dedico mi vida profesional al ejercicio de la Medicina Estética y a la formación académica constante.

¿Cuáles son las funciones que cumple la Medicina Estética?

El envejecimiento es un proceso de cambio constante.

La Medicina Estética surge del deseo de las personas de poder envejecer y verse bien al mismo tiempo a través de procedimientos mínimamente invasivos, sin tiempo de reposo y sin necesidad de recuperación posterior en la mayoría de los casos. Verse bien también es salud y muchas personas en la actualidad lo entienden de la misma forma. En sus comienzos la Medicina se usaba exclusivamente para extender la expectativa de vida, luego se la empezó a utilizar no solo para vivir más, sino también mejor. Actualmente, le hemos agregado otra función: la difícil tarea de rejuvenecer mientras envejecemos.

¿Qué servicios brinda a sus pacientes?

Nos dedicamos casi exclusivamente a tratamientos faciales, incluyendo cuello y escote claro.

El paciente puede realizarse desde limpiezas faciales hasta tratamientos avanzados de estética médica, la cual es mi área.

Me dedico a realizar procedimientos de rejuvenecimiento facial y es lo que más disfruto hacer. Un diagnóstico correcto y una combinación de técnicas y productos de calidad son la clave para regresarle armonía y juventud al rostro. Buscamos mejorar el aspecto estético y el bienestar, me gusta incentivar a realizar actividad física y a llevar una alimentación balanceada, dos aspectos fundamentales además para tener una piel saludable.

¿Cuáles son sus objetivos de cara a los próximos años?

Nuestro desafío es el de continuar creciendo, hasta poder abarcar la más amplia variedad en tratamientos tanto médicos como no médicos.

Queremos seguir incorporando tecnología para los distintos tipos de tratamientos de rejuvenecimiento y antiage.

A su vez, quisiéramos realizar campañas de concientización en clubes sobre la importancia del uso de protector solar en la prevención del cáncer de piel y elastosis solar.

El estudio y formación académica constante es parte de lo que somos. Profesionales formados con vocación hacia lo que hacemos.

Datos de contacto:

Instagram: dr.ezequielmontiel

WhatsApp: 11 5335 5514

Ubicación: Av. Mariano Castex 1277 oficina 25, Complejo Plaza Canning, Canning.