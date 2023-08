Dr. Fernando Glaria

CREDITO CARAS

El Dr. Glaria es un Cirujano Plástico joven de la ciudad de Buenos Aires, que ha trazado un camino destacado desde sus comienzos, hasta convertirse en un profesional reconocido en el campo de la Cirugía Plástica.

Nació y creció en la ciudad de Rosario, donde desde su juventud demostró una curiosidad insaciable por el mundo de la medicina, inspirado por su madre Médica.

Después de completar su formación de Médico en la Facultad de Medicina Pública de Rosario (Universidad Nacional de Rosario, una de las facultades de medicina más destacadas de Argentina) y obtener su título en Medicina, el Dr. Glaria se entregó por completo a la búsqueda de la excelencia, primero en la Cirugía General, para continuar luego en la Cirugía Plástica radicándose en la ciudad de Buenos Aires.

Durante sus años de formación, demostró un compromiso inquebrantable con el perfeccionamiento constante. En 2018 y 2019 participó de congresos internacionales en las ciudades de Chicago y San Diego (Estados Unidos), que marcaron un antes y un después en su exitosa carrera. En 2020 realizó una especialización de un mes en Río de Janeiro (Brasil), abocado a la Cirugía Mamaria, Rinoplastía Estructurada y Cirugía del Contorno Corporal.

En paralelo a su especialización como Cirujano Plástico, también se formó en el campo de la Medicina Estética, obteniendo el título de especialista en Medicina Estética y destacándose como un referente en rellenos faciales con ácido hialurónico.

Actualmente se desempeña en la ciudad de Buenos Aires especializado en Cirugía Mamaria de rápida recuperación, Rinoplastía y Contorno Corporal. Además, se ha convertido en un referente en rellenos faciales con ácido hialurónico y rejuvenecimiento facial.

¿Por qué deberías elegir al Dr. Glaria?

El Dr. Glaria tiene un enfoque basado en el compromiso y la atención personalizada, determinando en cada caso particular la real necesidad del tratamiento o cirugía. Explica con claridad que funciona y que no, incluso en muchas ocasiones desaconseja la cirugía estética, remarcando que no es para todo el mundo. Prioriza la seguridad y el confort en cada paso del proceso entendiendo las expectativas de cada paciente para alcanzar el bienestar y autoconfianza. Su compromiso es guiar hacia decisiones informadas y resultados naturales que realcen la belleza del paciente.

