Zaira Nara ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes del mundo de la moda. Con su icónico estilo y su capacidad para crear looks que marcan tendencia, la hermana de Wanda Nara logra captar la atención de miles de seguidores en las redes sociales.

Por su parte, Zaira demuestra que su talento para combinar prendas no tiene límites, siempre acertando con sus elecciones y logrando resultados que inspiran a quienes la siguen. Lo curioso es que lo logra con todos los estilos, desde un look de playa, hasta una cena formal y una salida casual.

El look de Zaira Nara para las noches frescas de verano.

Además, la modelo es conocida, entre otras cosas, por combinar distintas prendas y estilos, generando así nuevas tendencias que sus seguidores esperan ver publicadas continuamente. Así, algo que la destaca, es su capacidad para combinar prendas sin perder su autenticidad y dejando claro que sabe cómo vestirse.

Zaira Nara combinó un look elegante con un calzado informal y le quedó perfecto

En esta ocasión, Zaira Nara demostró una vez más su buen ojo para la moda con un look ideal para las noches frescas de verano, que tiene todo lo necesario para convertirse en tendencia.

En este contexto, la modelo posó con una combinación que no solo es estilosa, sino también cómoda y perfecta, reflejando que lo elegante y lo práctico sí van de la mano. De esta forma, la pieza central de su atuendo fue una falda de seda negra, larga hasta los pies, que aportó un toque de sofisticación al conjunto, posicionando a la prenda como un elemento versátil para combinar con todo.

Zaira Nara con su falda negra, ideal para combinar todos los looks.

Sin embargo, lo innovador de su elección fue la forma en que combinó la falda con un calzado muy diferente al que solemos ver con prendas más formales. En lugar de optar por unas elegantes sandalias o unas botas altas, Zaira eligió unas zapatillas deportivas blancas con una leve plataforma en la parte trasera.

Las zapatillas, además de ser un detalle moderno, ofrecieron comodidad sin sacrificar el estilo, un balance perfecto para quienes quieran lucir lindas, elegantes y cómodas a la vez. Además, complementó la falda de seda con una remera de manga larga, del mismo color que su pollera, pero de algodón, que llegaba justo hasta el ombligo.

Zaira Nara combinó su falda negra con sus zapatillas blancas.

En este sentido, para completar el look, Zaira añadió una cartera en tonos marrones, que aportó un toque cálido y sofisticado, y dejó su cabello suelto, ligeramente al viento. Sobre el maquillaje, la modelo optó por algo más casual, que resaltó su belleza sin recargar el rostro.

De esta forma, la empresaria demostró que no hace falta sacrificar la comodidad y la practicidad para verse elegante o formal, y que con un buen look se pueden combinar prendas que no suelen mezclarse, reflejando así su estilo único e innovador.

VFT