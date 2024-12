Ángel de Brito reveló preocupantes novedades sobre la salud de Jorge Lanata: “Están esperando un milagro"

El conductor de LAM y Bondi, Ángel de Brito, se refirió esta mañana a la salud de Jorge Lanata y reveló cuál es su estado durante su internación en el Hospital Italiano, donde se encuentra desde hace más de seis meses. Fue en su programa “Ángel responde” en el que él se refirió al verdadero estado de salud del periodista.

Junto con Pepe Ochoa, Dalma Maradona y Fran Sailman, este jueves 27 de Brito se manifestó respecto a cómo sus colegas de otros medios “ocultarían” la verdad sobre la salud del comunicador. El conductor de América dejó en claro las preocupantes novedades sobre la salud del esposo de Elba Marcovecchio.

Ángel de Brito reveló preocupantes novedades sobre la salud de Jorge Lanata

Este jueves se dieron a conocer las últimas novedades sobre la salud de Jorge Lanata. Ángel de Brito compartió con sus seguidores una cruda actualización sobre el estado de salud de Jorge Lanata, quien se sigue internado en el Hospital Italiano. El conductor expresó al panel que el exconductor de PPT se encuentra en terapia intensiva. "Si les tengo que decir la verdad, está mal. Está sostenido por las máquinas desde hace mucho tiempo y no tiene ningún tipo de evolución positiva", sentenció Ángel de Brito.

“Es obvio que está mal. No sé por qué siguen negando esta situación, lo entiendo de la esperanza de las hijas y de Elba, pero los demás dicen estupideces. Si no estuviera conectado a las máquinas, se muere. Es duro decirlo, pero es lo que pasa”, dijo tajante el periodista de LAM en referencia a sus colegas de otros medios. En la misma línea afirmó que quienes persisten con la versión de una posible recuperación de Lanata están esperando un hecho extraordinario. “Están esperando un milagro y el milagro no llega”, lanzó de forma efusiva.

El conductor de Lanata Sin Filtro lleva más de seis meses en terapia intensiva desde el 14 de junio, con constantes altibajos que han incluido intubaciones y desconexiones, por lo que su cuerpo estaría ya desgastado del tratamiento. Este escenario además de generar la preocupación y posterior disputa entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata, Lola y Bárbara, también consternaron a sus superiores de Radio Mitre quienes habrían decidido comenzar a pensar en un posible reemplazo.

Estas fiestas de fin de año para la familia del periodista estuvieron marcadas por su ausencia y la forma en que tanto sus hijas como su actual esposa decidieron acompañar su hospitalización en Navidad. Jorge Lanata según Ángel de Brito atraviesa el peor momento de salud y su internación habría acarreado más complicaciones.

