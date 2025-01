Dra. Anellia Kutscher: Innovación y Bienestar en Dermatología Estética

CREDITO CARAS

• Anellia, ¿qué te motivó a especializarte en dermatología y qué aspectos de esta disciplina te apasionan más?

Elegí dermatología porque es una disciplina que permite realizar diagnósticos clínicos de manera visual, lo que me atraía mucho. Además, la piel refleja muchas enfermedades, no solo físicas, sino también emocionales, lo que la convierte en un órgano clave para entender el estado general de salud de una persona. Otra cosa que me apasiona de la dermatología es que me da la oportunidad de tratar no solo las afecciones cutáneas, sino también de ayudar a las personas a mejorar su bienestar emocional, ya que muchas condiciones dermatológicas afectan la autoestima.

• ¿Cuáles son los tratamientos más innovadores que ofrecés en tu clínica y cómo contribuyen al bienestar de tus pacientes?

Los tratamientos más innovadores que ofrecemos en la clínica son los que trabajan la parte muscular y que, además, combinan aparatología avanzada con un enfoque integral. A nivel facial, uno de los más destacados es Emface, que trabaja sobre la parte muscular para tratar la flacidez y reposicionar las estructuras faciales, algo que hasta ahora no se había hecho en estética. En el área corporal, nos enfocamos en el músculo como un órgano fundamental para el bienestar y lo complementamos con aparatología de última tecnología. Además, siempre promovemos una alimentación balanceada y ejercicio regular, lo que potencia los resultados y contribuye al bienestar general de nuestros pacientes.

• La piel es un reflejo de la salud general. ¿Cómo integrás el cuidado dermatológico con el bienestar estético en tus tratamientos?

El cuidado dermatológico no solo se trata de tratar enfermedades de la piel, sino también de mejorar el bienestar emocional de los pacientes. En condiciones como la rosácea o el acné, los tratamientos no solo buscan mejorar la salud cutánea, sino también tener un impacto positivo en la autoestima del paciente. En los adolescentes, por ejemplo, hay varios estudios que han demostrado una correlación entre la mejora de trastornos cutáneos y la reducción de síntomas depresivos.

Un ejemplo reciente que compartí en redes sociales es el de la toxina botulínica. Además de sus beneficios estéticos, esta intervención puede influir en el estado emocional del paciente al relajar los músculos faciales responsables de expresiones como el ceño fruncido, que suelen asociarse con emociones negativas. Al mejorar la apariencia facial y suavizar estos gestos, los pacientes suelen experimentar un aumento en su sensación de bienestar y satisfacción al mirarse al espejo.

• ¿Qué consejos darías a las personas para mantener una piel saludable a lo largo de las diferentes etapas de la vida?

El mejor consejo que le puedo dar a un paciente para mantener una piel saludable es adaptar los cuidados a cada rango de edad y enfocarse en algunos pilares esenciales. En primer lugar, establecer una rutina de skincare. En segundo lugar, la protección solar, ya que ayuda a prevenir el daño crónico y la aparición temprana de signos de envejecimiento. Otros dos aspectos importantes son la alimentación y el ejercicio. En cuanto a la dieta, es aconsejable evitar el consumo excesivo de azúcar, porque se sabe que altos niveles de glucosa en la sangre pueden afectar la estructura de la piel y dañar el colágeno. Por último, mantener una rutina de ejercicio regular ayuda a equilibrar los niveles hormonales, especialmente durante etapas como la perimenopausia, lo que contribuye a prevenir la flacidez y mejora el aspecto general de la piel.

• ¿Podrías compartir una experiencia memorable en tu práctica que haya tenido un impacto positivo en la vida de un paciente?

Una de las experiencias más gratificantes ha sido trabajar con pacientes que buscan mejorar su autoestima al tratar cicatrices o manchas, como las manchas de vino de Oporto. Recuerdo particularmente el caso de una paciente con una mancha de este tipo que le generaba mucha inseguridad y afectaba su vida personal, especialmente en situaciones de intimidad. Pero la experiencia que más me gusta compartir es la de una paciente que, después de mejorar significativamente sus cicatrices faciales mediante dos sesiones de láser y tratamientos inyectables, decidió dar un paso importante en su vida: convertirse en madre, algo que antes había evitado debido a la inseguridad que sentía sobre su apariencia.

• ¿Cómo ves el futuro de la dermatología estética y cuáles son las tendencias que crees que marcarán el camino en los próximos años?

Veo el futuro de la dermatología estética orientado hacia un enfoque que valore la naturalidad y preserve la individualidad de cada persona. Cada vez más, los tratamientos están evolucionando para realzar los rasgos propios de cada individuo. Una de las tendencias clave que marcará el camino en los próximos años es el concepto de "Skin Quality". Este enfoque se centra en mejorar la textura, el tono y la salud general de la piel en lugar de alterar los volúmenes faciales, como fue tendencia en el pasado. Los tratamientos se enfocarán en revitalizar y optimizar la piel, dándole un aspecto saludable y luminoso, resaltando la belleza única de cada persona sin recurrir a cambios drásticos.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @dra.anelliakutscher

WhatsApp Montevideo: 098343333

WhatsApp Punta del Este: 092620226