Dra. Carla De Luca: cuidando la estética y la salud

La Dra. Carla de Luca es una profesional Médica con formación en la Facultad de Medicina de la U.N.L.P Ella cuenta con diversos postgrados en Cirugía Plástica y Medicina Estética, brindando a sus pacientes tratamientos de la más alta calidad. Hoy desde CARAS conversamos con ella, quien nos detalla en esta entrevista datos importantes a la hora de realizar una consulta.

“Luego de mi formación, realicé y sigo realizando asistencia a congresos nacionales e internacionales, que me permitieron una sólida formación e instalar mi consultorio particular. Allí vuelco todo lo aprendido y realizó mis consultas con una atención personalizada y de calidad para cada paciente”, detalla Carla. Carla remarca la importancia de la atención con un profesional médico . “Debemos entender que la estética también es un tema médico. Por eso es muy importante que la evaluación e indicación de los tratamientos sea realizada por un profesional preparado y que ofrezca soluciones saludables para cada caso”.

Carla, ¿con qué servicios cuentan dentro de tu espacio?

Actualmente, contamos con tratamientos mínimamente invasivos que se realizan en el consultorio, como son los rellenos faciales, toxina botulínica, carboxiterapia, tratamientos de secuelas de acné, mesoterapia, plasma rico en plaquetas, y obviamente las evaluaciones prequirúrgicas, que son muy importantes a la hora de decidir realizarse una cirugia. Con respecto al funcionamiento por la pandemia, estamos habilitando consultas por videollamada.

¿Cuál consideras que son tus diferenciales?

Después de más de 20 años como profesional, CREO QUE ME destaco por mi trato personalizado y la contención de las pacientes. Esto quiere decir que cada una de ella y ellos saben que pueden comunicarse por cualquier duda a mi celular. Es importante estar a disposición siempre, ya que el paciente tiene dudas y nunca es bueno que consulten por una fuente externa que hacer. Desde mi lugar, siempre intento explicar de manera clara cada tratamiento, sus pro Y sus contras y nunca dudo en decir que no cuando solicitan un tratamiento no indicado. El ejemplo que siempre utilizo es que nadie le dice a un pediatra que antibiótico debe usar.

¿Cuáles son las tendencias actuales en el rubro estético?

La tendencia en los tratamientos solicitados depende de la franja etaria. En el caso de las más jóvenes, se encuentran el botox, relleno de labios y pómulos. En pacientes de más de 40 años, destacan la extracción de las bolas de Bichat y Lipolaser. Así, según pasan los años, vamos interviniendo para devolver lo que el tiempo se llevó.

¿Qué buscas brindarles a tus pacientes?

Lo que busco brindarles es SEGURIDAD, COMFIAZA Y CALIDAD EN LA PRIMER CONSULTA. Ninguna foto debe convencer a las pacientes ya que cada una de ellas es única e irreproducible.

¿En dónde te gusta poner el foco en tus consultas?

La calidad de servicio es primordial. Me gusta respetar los turnos y por ende respetar el tiempo que le dedico a cada paciente. Es muy raro que se junten en la sala de espera ya que soy muy organizada con cada tratamiento y doy los turnos de acuerdo con cada procedimiento. El tiempo es lo más preciado que tenemos, por eso lo respeto. Largas colas en un consultorio no hablan de un profesional exitoso, sino más bien de un profesional que no considera al paciente como corresponde.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión? ¿qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

En estos largos años, uno aprende a seleccionar cada paciente y decir que NO a procedimientos antiestéticos, que incluso pueden ser riesgosos para la salud. Por ejemplo, hay pacientes que quieren ser operados en el consultorio para reducir los costos, incluso a veces se preocupan más de saber cuál es la marca del implante mamario antes de preguntar si la anestesia la realizará un anestesiólogo. Es nuestro deber concientizar a los pacientes. Por último, destaco que la satisfacción más grande que tenemos todos los cirujanos plásticos es hacer feliz a nuestros pacientes.

Datos de contacto: Dra Carla De Luca - Especialista certificado en Cirugía Plástica // IG: @dracarladeluca - WhatsApp 1128487955.

Mirá el video de la profesional: