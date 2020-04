Dra. Iris Juliano: en búsqueda de tu mejor versión

La Medicina Natural ofrece numerosos recursos no agresivos y sin efectos colaterales para la prevención y tratamiento de enfermedades. Hoy la Dra. Iris Juliano (M.N 134698 // M.P 230.582) le cuenta a Caras sobre sus especialidades y cuáles son las diversas ramas para poder lograr un equilibrio saludable.

“Esta medicina considera a las personas como un todo tanto en su aspecto físico, emocional y espiritual. Se complementa perfectamente con la Medicina del Estrés, ya que ambas comparten en ese sentido la misma consideración”, nos comenta la Dra. Juliano. La profesional aborda ambas medicinas tanto en su práctica médica en consultorio, como en la enseñanza, a través de la implementación de cursos.



¿Hace cuánto realizas la profesión y como comenzaste en ella?

Me recibí de médica en el año 2010, pero hace más de 20 años que comenzó mi interés por las medicinas naturales, aplicadas en la prevención y tratamiento de enfermedades.

Todo tuvo origen cuando por dolencias físicas personales cambié mis hábitos de alimentación y me acerqué al naturismo incorporándolo como forma de vida teniendo excelentes resultados. Junto con el cambio en mis hábitos, decidí también estudiar ciertas terapias relacionadas a mejorar la calidad de vida.

Realicé un profesorado de yoga que me llevó a dar clases de yogaterapia para luego estudiar Medicina Tradicional China, Naturopatía, Fitoterapia y técnicas de armonización energética (como Reiki, Sanación pránica, Masajes sonoros con cuencos tibetanos, entre otras disciplinas).

Luego, comencé la carrera de medicina, me recibí y continúe mi capacitación en distintas especialidades con enfoques siempre dentro de lo natural. Algunos de ellos son: Medicina Orthomolecular, Antienvejecimiento con Hormonas Bioidénticas, Terapia Neural, Medicina de Hamer y Decodificación Biológica.

Por último, me desempeño en la especialidad de Medicina del Estrés o psico-neuro-inmuno-endocrinología clínica. Es así como me he recibido de médica clínica con formación previa y posterior en diferentes terapias naturales.



¿Qué es el naturismo?

El naturismo es una forma de vida qué conlleva el respeto por el orden natural y sus leyes. El mismo considera que el ser humano es un todo físico, mental y espiritual y al mismo tiempo es parte de la naturaleza, por lo que debe respetarla y vivir en equilibrio y en armonía con ella.

El naturismo o la medicina naturista es un sistema terapéutico de origen Hipocrático que considera en el hombre la existencia de una energía vital curadora (vis medicatrix) como principal recurso reparador de lesiones y también de la salud.

A su vez, estima que no existen las enfermedades, sino los enfermos y que los signos y síntomas presentes en un individuo representan la exteriorización del daño provocado por no observar las leyes naturales.

Un recurso terapéutico fundamental en esta medicina es la alimentación natural, ya que se basa en el aforismo de Hipócrates: "Que tu medicina sea tu alimento. Que tu alimento sea tu medicina".

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

Creo que mi diferencial tiene que ver con mi extensa formación en diversas disciplinas. Cuando atiendo un paciente no me olvidó que soy profesora de yoga y que puedo enseñarle asanas que lo pueden ayudar con sus problemas de salud. A eso le sumo, ejercicios respiratorios o una meditación, y tanto puedo recetarle un fármaco como realizarle un masaje armonizador con cuencos tibetanos.

Al mismo tiempo, sé que me diferencia el estar siempre presente para ellos, respondiéndoles un mensaje, un mail, o un llamado. Siempre estoy a disposición para aclarar dudas o atender alguna necesidad que pueda ser salvada por esos medios. Muchas veces las personas sienten que al sistema de salud les falta humanización, por eso valoran mi forma de estar presente para ellos.

¿Como abordas a los pacientes?

Mi forma de abordar al paciente es tener en cuenta que estoy frente a un ser humano con un aspecto físico y otro emocional. Por ese motivo, hay que darle el tratamiento médico correspondiente, priorizando sus emociones contemplando que conflictos atravesó al momento de enfermarse y cuáles son las causas que lo llevaron a realizar un tratamiento.

¿Realizas cursos y capacitaciones?

Además de mi trabajo en el consultorio, también soy docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora dentro de un programa llamado UniTe. Allí se realizan cursos para adultos mayores y yo estoy a cargo de dos de ellos: "Alimentación natural y plantas medicinales" y el otro "Técnicas para el manejo del estrés".

Al mismo tiempo, dicto cursos a distancia de "Alimentación natural y terapéutica", "Plantas medicinales” y "Mindfulness en el abordaje del estrés". De este último, también dicto talleres presenciales.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Siento grandes satisfacciones en mi trabajo cuando veo a las personas resolver sus problemas de salud al seguir mis tratamientos. También cuando viene un paciente nuevo, recomendado por alguien que ya es mí paciente, porque eso significa que le fue bien y que valora mí rol profesional.

En paralelo, disfruto mi trabajo como docente, me gusta mucho enseñar y es muy gratificante cuando las personas que toman los cursos aplican en su vida cotidiana el conocimiento que les transmito y luego me comentan los buenos resultados que obtuvieron. Es un incentivo para seguir en este camino.

Conoce más en www.drairisjuliano.com o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: Tel línea consultorio: 6072-4940 // Celu consultorio: 15-3515-6735 // Mail: info@drairisjuliano.com