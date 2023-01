Dra. Jimena D. Frasso: “Transformo el Dolor en Esperanza”

CREDITO CARAS

Dra., ¿Qué es para Usted lo más importante para transmitir a un paciente que desea un

tratamiento estético?

Desde que tengo uso de razón quise ser médica, para dar lo mejor y lograr lo que cada paciente

necesita, evaluando que su necesidad estética es importante para su autoestima. Mi interés se

centra en ayudarlo a conectar con la realidad, con lo que realmente se puede hacer y con lo que

no. Mi manera de trabajar se basa en la empatía con él. Yo agasajo a un paciente que confía en

mí, lo recibo con el corazón; le ofrezco no solo el tiempo de la consulta, sino mi constante

ocupación.

¿De qué manera se puede lograr esa Empatía?

Me pongo en su lugar, y también pienso como paciente; si yo voy a un consultorio de estética,

me gustaría recibir primero la empatía del profesional, y después su capacidad para ayudarme,

porque acá no se involucran solo los títulos y la enseñanza que uno como profesional recibió,

sino también el poder ponerse en el lugar del otro, leer lo que le pasa y entenderlo. En estética,

si uno no los evalúa con empatía, no los está ayudando. Como profesional debo buscar una

estrategia sana, que no lo lastime a nivel físico ni psicológico.

¿En qué se basa el éxito de sus tratamientos?

Se que cuento con los mejores productos y máquinas a nivel mundial para poner en manos de

quien lo necesite. En todos mis tratamientos, ya sea alopecia, baja de peso, celulitis, cuidado

facial, etc., trabajamos en conjunto: yo desde el consultorio, y el paciente desde su casa. Él

debe respetar cada indicación y yo debo ocuparme con empatía de que no baje los brazos y me

siga, entendiendo que una transformación no es al instante y lleva constancia.

¿Cuál es el punto de partida para entender lo que le pasa internamente al paciente?

Yo pienso como Jimena Frasso: si yo siento que tengo un problema estético, ¿Qué me gustaría

a mí? Yo también soy paciente, no solamente médica, y considero importante que ese

profesional que me está atendiendo me acobije y se ponga en mi lugar. Que entienda que eso

que veo de mí me hace mal, me baja la autoestima, me entristece… la formación de un

profesional, no hace nada sin el corazón. Detrás de esa celulitis, pancita o acné, hay angustia, y

hay que acompañar al paciente en ese proceso.

Yo transformo el dolor, en esperanza.

Para más información

Dra. Jimena D. Frasso MN 134797

Instagram @drajimenafrasso

Whatssap 1140495426

www.drajimenafrasso.com.ar

Av Juan B. Alberdi 833 2°A Torre 2