Dra. Ludmila Levy: Bienestar integral

CREDITO CARAS

Dra. Levy, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa nació de la unión de dos pasiones: la estética y el trabajo emocional. Mi formación en odontología me introdujo a la estética y la armonización facial, mejorando la belleza externa. Por otro lado, el coaching ontológico y transpersonal me dieron herramientas para ayudar a las personas internamente, orientando sus emociones y pensamientos hacia el bienestar. Esta combinación me permitió desarrollar un enfoque holístico, ofreciendo servicios que mejoran tanto la apariencia física como el bienestar integral.

¿Cuáles son los servicios que brindas en tu profesión?

Ofrecemos una variedad de servicios de armonización facial. Incluyen tratamientos de revitalización de la piel como mesoterapia, plasma rico en plaquetas y skinboosters. También realizamos estructuración facial con ácido hialurónico y neuromodulación con toxina botulínica. Para mejorar la elasticidad y reducir la flacidez, utilizamos bioestimuladores de colágeno como el ácido poliláctico y la hidroxiapatita de calcio. Todos los tratamientos son inyectables, mínimamente invasivos y se realizan de manera ambulatoria en el consultorio.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Mi visión es afianzar la marca y desarrollar una comunidad basada en nuestros valores. Planeo formar un equipo multidisciplinario que integre una visión holística del bienestar, abarcando mente, cuerpo y alma. Mantener un alto nivel académico, adoptando técnicas y tratamientos de vanguardia a nivel mundial. Además, aspiramos a expandirnos internacionalmente, llevando nuestros servicios y perspectiva integral a un público más amplio.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Siento que mi sensibilidad para conectar con los pacientes es un factor diferencial. Enfoco mi trabajo en la persona más allá de lo estético, buscando que cada paciente se sienta mejor consigo mismo. Creo que lo auténtico es perfecto, y esto se refleja en mi trabajo. Mi objetivo es crear conciencia y transformación interna, combinando ciencia y arte, creatividad y sensibilidad. Este enfoque holístico es la base de mis valores y propuestas.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Cada paso dado fue necesario para llegar a donde estoy actualmente. Cada experiencia me proporcionó la inspiración y el aprendizaje necesarios. Reinventarme implicó un profundo trabajo interno, esencial para mi mensaje y práctica profesional. Si empezara de nuevo, me centraría aún más en la formación y desarrollo personal desde el principio, pero no cambiaría los pasos fundamentales. Mi objetivo es inspirar a otros a ser más auténticos, sentirse bien consigo mismos y aumentar su confianza para alcanzar sus objetivos.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 112398-4636

Instagram: @draludmilalevy

Tik Tok @dra.ludmila.levy