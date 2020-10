Dra. Natalia De Magistra: cirujana plástica de vanguardia

La Dra. Natalia de Magistra es profesional médica, cirujana general y especializada en cirugía plástica y reconstructiva. Ella cuenta con una vasta experiencia en el campo, ofreciendo tratamientos y cirugías estéticas de la más alta calidad del mercado. Hoy nos cuenta su trabajo y la experiencia que busca brindarles a sus pacientes. “Busco brindarle toda la información posible y necesaria del motivo por el cual consulta, ya se trate de una cirugía y/o de un tratamiento estético, con el fin de que se sienta seguro al momento de tomar una decisión”, destaca la profesional.

Además, Natalia afirma como busca orientar a sus pacientes a la hora de realizar los procedimientos. “Cabe aclarar que muchas veces se trata de un plan de tratamiento que incluye varios procedimientos complementarios y a la vez no excluyentes entre sí. Entonces uno guía al paciente a darse cuenta que es lo que más le aqueja cuando viene con varias inquietudes y en cuál de ellas va a tener la mayor satisfacción al invertir en su salud estética”, afirma.

¿Cuáles son los tratamientos estrella o más destacados?

Hay tratamientos estrella quirúrgicos y no quirúrgicos, y es ahí donde estos últimos ganaron auge en los últimos tiempos, ya que por lo general el paciente busca verse mejor en su apariencia sin entrar al quirófano. Dentro de los quirúrgicos se destacan la lipoescultura, el aumento o reducción mamaria, y la abdominoplastia en todas sus variantes. Y entre los no quirúrgicos, podemos nombrar: los rellenos faciales, la toxina botulínica, el plasma rico en plaquetas y la aparatología.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

La mayor satisfacción la tengo cuando recibo el agradecimiento por el tiempo que me tome en brindarle información, al ver la expresión de felicidad cuando ven en el espejo el resultado obtenido. También me hace feliz cuando llegan nuevos pacientes recomendados por alguien que ya he atendido y cuando mis pacientes retornan por otras consultas.

¿Qué ha aprendido en este tiempo de profesión?

Que debo tomarme el tiempo necesario con cada uno de mis pacientes porque las personas necesitan ser escuchadas y bien atendidas, más allá de la edad, religión, género o raza.

Datos de contacto : IG: /natalia_de_magistra - FB: dra.nataliademagistra - Mail: contacto@solerwp.com - Consultorio: Soler 5057, Palermo Soho, CABA, CP 1425 // Tel de contacto: 11 3486-0021 . Lunes a viernes de 15 a 19 hs.