El camino de Mechi en el Mundo de la Moda y Belleza

Mechi, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

En plena pandemia, tras un deseo de seguir lo que me apasionaba.

Nací en un pueblo, Embalse, y a los 18 años me fui a vivir y estudiar a la ciudad de Córdoba. Estudié, me recibí y trabajé ocho años como Técnica en Comercio Exterior y Marketing Internacional. También cursé la Licenciatura en Comercio Internacional, y otras diplomaturas afines. Me casé, me fui a vivir a la ciudad de Alta Gracia, y fui mamá de un varón. En este proceso de cambios, se despertó el deseo de encontrar mi nuevo yo y, decidí comenzar por Maquillaje. Me recibí de Maquilladora Profesional, sumé más cursos y perfeccionamientos, estudié Peinados y, posteriormente, Asesoría de Imagen. A cuatro meses de declararse la Pandemia, encontré mi estudio, que en la actualidad, además de recibir a mis clientas, se convirtió en una Academia que alberga a más de 50 alumnas.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Realizamos los siguientes servicios:

Servicio de Maquillaje y Peinado: eventos sociales, Videoclips, Desfiles y Festivales.

Asesorías de imagen: Asesoría de imagen personal, Asesoría de ocasión, Análisis de colorimetría y Limpieza de Guardarropas.

Academia de Maquillaje y Peinado: Cursos de Maquillador Profesional, Peinador Profesional, Automaquillaje y Autopeinados.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Con un crecimiento exponencial en todas las áreas y servicios.

Apostando a la inversión en capacitaciones, inversión en los mejores insumos y herramientas, potenciando la oferta académica, además de incorporar cursos y capacitaciones online.

Como Asesor de imagen, seguir apostando en capacitación, con el objetivo de convertime en Productor de Moda/ Fashion Stylist.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

El ofrecer un servicio exclusivo e integral con marcas de lujo. Me gusta estar en cada detalle, desde una reunión para conocernos, asesorar en forma global (outfit, colorimetría, estilo de la persona y evento) para crear maquillaje y peinado. Es clave para mí saber escuchar y respetar el estilo de cada persona.

A su vez, tener el staff propio, lo que me permite hacer frente a eventos multitudinarios.

Referido a la Asesoría de Imagen, trabajar cada proceso personal desde el amor. Siempre desde un lado humano, con mucha empatía, respeto y profesionalismo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Cada vez que pienso porque no comencé antes con todo esto, me detengo ahí. Y me doy cuenta que las herramientas comerciales, experiencia y conocimientos que me dio el haber estudiado y trabajado muchos años “de otra cosa”, hicieron que hoy pueda ser quien soy y encarar este proyecto de esta manera. Creo que cada estudio que uno hace, cada trabajo que uno tiene, suma conocimientos, experiencias y capacidades.

Datos de contacto:

Instagram: https://www.instagram.com/mechi.cismondi.makeup?igsh=ZXVkYnp4Y2N4NHV6&utm_source=qr

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@mechicismondimakeup?_t=8qdRnl6yiKT&_r=1

WhatsApp: 3518054129

Mail: [email protected]