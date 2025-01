El liderazgo de las mujeres dentro del mundo jurídico

CREDITO CARAS

Según la RAE, líder es la persona que dirige o conduce un partido político, grupo social u otra colectividad.

La palabra líder proviene del ingles leader, que significa guía y se requiere de ciertas cualidades para lograr serlo, que pueden ser aprendidas o innatas como ser: conocimientos, capacidad para la toma de decisiones, capacidad para gestionar crisis, capacidad para apoyar y entender a los integrantes de un grupo, saber relacionarse con los demás, entre otras. Pero ¿Qué sucede en el ámbito jurídico?

La abogacía y la carrera judicial desde sus inicios ha sido un mundo para hombres y las mujeres solo tenían acceso a roles o cargos de “apoyo”, si es que se les permitía participar, por lo que, la presencia femenina era casi inexistente y las pocas que lograban ingresar a la carrera sufrían sistemáticamente actos discriminatorios.

La historia comenzó a cambiar a mitad del siglo XX, cuando comenzó a visibilizarse un mayor numero de presencia femenina en las facultades de derecho. Sin embargo, la posibilidad de ser líder seguía siendo inexistente.

Actualmente, se puede apreciar mas presencia femenina y ocupando cargos gerenciales como también ser lideres en diferentes áreas laborales Pero ¿Qué sucede en el ámbito jurídico? Si bien, con el paso del tiempo, se comenzó a ver mas presencia femenina, como por ejemplo, grandes juristas de referencia, grandes abogadas que se autogestionan todo, mujeres que están realizado una fuerte carrera judicial, juezas y fiscales generales con capacidades enormes de llevar a cabo su rol y cargo y sin embargo, el liderazgo en el ámbito jurídico sigue siendo escaso. De hecho, si en este preciso momento te pregunto sobre una abogada importante, que tengas de referencia y que sea exitosa, seguramente ya se te viene un nombre a la cabeza ¿No?

Hace mas de 10 años que ejerzo la profesión. En mis inicios fui la abogada que se autogestionaba todo, es decir, no tenia secretaria, ni asistente jurídica, nada de nada. Todo lo hacia yo. De hecho comencé en una mini oficina. Actualmente lidero mi propio Estudio, tengo un equipo de trabajo magnifico y diverso. Me capacito constantemente en materia jurídica y no jurídica, me capacito en oratoria y tomo mentorias, ello me permite tener un abanico de herramientas que mejoran tanto el servicio que se brinda desde el Estudio, como también mi forma de liderar y de poder dar mentorias a colegas.

El éxito de las mujeres en alcanzar roles de liderazgo jurídico no solo depende de su competencia y determinación sino también de un cambio cultural dentro del ámbito legal.

Tener mujeres lideres en el ámbito jurídico trae grandes beneficios. Esto se debe a que un liderazgo jurídico diverso es más capaz de identificar y aprovechar nuevas oportunidades, gestionar riesgos de manera más efectiva y responder a las necesidades de una base de clientes cada vez más diversa.

En conclusión, el liderazgo femenino en el ámbito jurídico es un tema que sigue ganando relevancia en nuestra sociedad. A medida que mas mujeres asuman roles de liderazgo, se abren nuevas oportunidades para cambiar la dinámica de la justicia y promover la igualdad.

Leonela G Gonzalez

Abogada Especializada en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia

Mediadora

Diplomada en Derechos Humanos

Mentora y Speaker.

IG. leonelaggonzalez.ok

Linkedin: Leonela G Gonzalez

Cel: 341-3428744