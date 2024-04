“El poder de la palabra”

CREDITO CARAS

¿Cuántas veces en la vida te sentiste “FRUSTRADO”?

¿Cuántas veces en la vida sentiste que ese camino no era para vos, porque no eras capaz de lograrlo?

¿Cuántas veces usaste palabras descalificativas hacia vos mismo?

¿Acaso realmente somos esas cosas que nos decimos?

Claramente no lo somos, pero nuestro cerebro no reconoce verdad de mentira, ni chistes o ironía, y cada palabra que nos decimos para nuestro cerebro es una verdad. Lo que este maravilloso órgano hace es interpretar lo que percibe por los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que olemos y lo que siente nuestro cuerpo, y lo compara contra información que ya tiene almacenada, contra experiencias o aprendizajes pasados que le sirven para catalogar lo vivido. Así, filtramos la vida a través de un mapa acotado que principalmente se basa en lo que conocemos. Pero claramente ese mapa no es todo el territorio, y cada uno tiene construido su propio mapa dentro de sí. Por ende, vivimos en un mundo personal completamente subjetivo, limitado por la cultura en la que vivimos, el país donde nacimos, la educación que tuvimos, la familia o el hogar en el que crecimos y las experiencias que fuimos adquiriendo a lo largo de la historia.

Por esta forma que tenemos de ir por el mundo, es importante no juzgar ni juzgarnos, como dice Eckhart Tolle en su libro EL PODER DEL AHORA, “SER IMPECABLE CON LAS PALABRAS”… eso significa que antes de emitir una palabra o un pensamiento hacia otros, tengamos siempre presente que no sabemos nada sobre su vida o su propio mapa, no conocemos desde qué experiencias está viviendo esta vida y actuando como lo hace.

Demás está decir que esta frase cobra aún mas sentido cuando la aplicamos a nosotros mismos, a nuestros juicios personales, a nuestras creencias, a nuestros valores. SER IMPECABLE CON LAS PALABRAS que me digo, e inclusive las que pienso, pero no digo, me permite ser consciente de qué filtros hay detrás de aquello que estoy pensando o sintiendo, qué experiencias o voces están actuando, y si corresponden realmente a quien soy hoy, y no a la voz del pasado.

¿Y cómo se hace esto? ¿Como salgo del automático y me doy cuenta?

Te invito a utilizar herramientas que te permitan AUTO OBSERVARTE. A través de imágenes, palabras y preguntas, vas a poder darte cuenta de cuál es tu propio mapa; y una vez que lo detectes, podrás ampliarlo para incorporar un poco más del resto del territorio.

Podes utilizar las herramientas de DESARROLLO PERSONAL solo o en sesión de terapia con tu psicólogo, coach, o terapeuta holístico con el que estes trabajando. Las estrellas de esta línea son los juegos de PORTARRETRATOS, ESCALERAS Y SENDEROS, pero tenemos muchos más.

Te invito a que empieces a identificar tus PALABRAS y experimentes el gran poder que cada sonido tiene en nuestra vida y la de los demás.

