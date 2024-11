Elevando la vibración: Así se preparó Florencia Ribas Somar para la Gala de Caras

CREDITO CARAS

Cuando tenemos que asistir a algún evento que es muy concurrido y, por lo tanto, con gran variedad de energías, lo ideal es prepararnos y protegernos para que ninguna energía externa nos afecte negativamente. Somos seres hechos con Energía, entonces es lógico que absorbamos energías indeseadas sin darnos cuenta, pero también podemos contagiar nuestra propia energía.

Al ser Medium y trabajar con tantas energías, soy más propensa a absorber, por eso suelo prepararme energéticamente, no sólo para no adquirir energías indeseadas, sino para compartir mi energía positiva. Ese era mi objetivo.

Es importante recalcar que no debemos “brindar” nuestra energía, sino que debemos compartirla, ya que la energía positiva, cuando sabemos manejarla es infinita.

Dos días antes, me realicé una limpieza energética para limpiar todo mi campo vibratorio y protegerlo. Ahora sí, una vez que las energías se equilibraron luego de la limpieza, ya siendo el mismo día de la fiesta, lo primero que hice es enfocarme en elevar mi vibración desde temprano. Medité por la mañana, ya que meditar es una gran forma de conectarse con uno mismo, volver al eje y elevar la vibración. El desafío que tenemos los seres humanos, es mantener esa vibración a lo largo del día.

Por este motivo, durante el día escuché música de alta frecuencia, hablé con aquellas personas que me ayudan a sentirme bien y me enfoqué mucho en mi bienestar, dedicándome 100% a mí: bailé, canté, me di un baño de inmersión y me realicé un tratamiento facial casero.

Nuevamente chequeé mi campo energético asegurándome de que los Chakras sigan abiertos, activos y alineados para que la energía Universal y la Energía de la Madre Tierra puedan ingresar y fluir por mi cuerpo con facilidad.

A la hora de prepararme para salir, tomé una turmalina negra (que me acompaña a todos lados) y la coloqué dentro de mi cartera, pero también hice algo que es súper importante: Me puse aquel perfume que me hace sentir espléndida. La mayoría de las personas tenemos un perfume que nos identifica, que nos hace sentir “imparables”… Ese fue el perfume que me acompañó durante toda la velada.

Finalmente, una vez maquillada y usando ese vestido tan impactante de Ibraina (diseñado exclusivamente para mí por Fabio Toñanez), agregué el amuleto más protector y atrayente de buenas energías que todo ser humano posee: LA SONRISA. Ahora sí, ya estaba protegida y llena de energía para asistir al mejor evento del año: los 32 años de la Revista Caras!

Si querés saber más sobre las energías, cómo protegernos, etc, te invito a sumarte a mis clases gratuitas por Instagram! Te espero.

