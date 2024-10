Emma Macchieraldo: De Creadora de su propia marca de ropa a referente en YouTube y asesora para emprendedoras de moda

CREDITO CARAS

Desde pequeña, Emma sintió una conexión profunda con la moda. “Recuerdo sentarme con mi abuela a hojear revistas de moda cuando apenas tenía cuatro años”, comenta. Ese primer contacto la llevó a transformar lo que comenzó como un juego de infancia en un proyecto profesional y en una manera de inspirar otras mujeres.

Desde muy temprana edad, Emma ya mostraba un interés inusual por la moda. Organizaba desfiles en su casa con los camisones de su madre y cosía ropa para sus muñecas con retazos que sacaba a escondidas del costurero. Sin saberlo, estaba perfilándose como una futura diseñadora. Fue a sus ocho años cuando su padre le dijo que aquello que parecía un pasatiempo podría convertirse en una carrera profesional. Esa frase fue un punto de inflexión para Emma, tanto fue así que al día siguiente comenzó a investigar sobre universidades de moda. “Tenía ocho años y ya estaba pensando en mi futuro. Incluso imprimí una nota con la definición de ‘moda’ para memorizarla, porque estaba convencida de que sería la primera pregunta que me harían en la universidad”, comparte entre risas.

El nacimiento de un sueño llamado Emma Mac

A los doce años, Emma ya tenía claro que quería tener su propia marca de ropa, tanto que incluso imaginaba cómo sería la tienda, los diseños y hasta el logo de su futura empresa, Emma Mac. En ese entonces, compraba cuadernos para plasmar sus ideas en forma de collages y dibujos, y hasta hoy conserva algunos de ellos como testigos de ese sueño que empezaba a tomar forma.

El verdadero inicio profesional de Emma llegó a los 18 años, cuando diseñó su primer vestido por encargo, lo que le abrió las puertas a otras clientas. Sin embargo, no fue hasta un año más tarde, en medio de una etapa difícil, que la marca se concretó con su primera colección “Norma” inspirada en su abuela. Esa primera colección, fue un proyecto cargado de emociones. Aunque no fue un éxito en términos de ventas, fue una experiencia que la impulsó a aprender lo que cualquier emprendedora debe enfrentar: “No sabía vender, no sabía gestionar un negocio. Básicamente estaba jugando a tener una marca, pero ese juego era caro”, confiesa con una sonrisa.

Superación personal y nuevos horizontes

A partir de allí, Emma se dedicó a perfeccionar su oficio, tomando cursos y formándose en áreas clave como la gestión de colecciones y el trato con clientes. A la par, comenzó a construir una audiencia fiel a través de su canal de YouTube, donde compartía su evolución como diseñadora y estudiante de moda.

A los 21 años, enfrentó otro desafío: la ansiedad la obligó a abandonar su carrera de Diseño de Indumentaria. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para ella.

Regresó a su ciudad natal y comenzó a estudiar Gestión de Moda, una disciplina que mezcla moda y marketing, lo que le permitió adquirir nuevas herramientas para su crecimiento profesional. Lo que comenzó como una manera de mantenerse ocupada, se convirtió en una nueva pasión. “Es una carrera que mezcla dos de mis grandes amores: la moda y el marketing”, afirma.

Durante esos años también comenzó a darle mayor enfoque a su canal de YouTube, que había creado cuando tenía solo 14 años como una especie de refugio personal.

Al principio, Emma subía videos variados, desde maquillaje hasta consejos de moda, pero fue a los 19 años cuando decidió transformarlo en un espacio exclusivamente dedicado a la moda. “El canal se volvió una herramienta clave para mí, porque a través de él compartía mis experiencias y aprendizajes en la universidad. Era un espacio donde podía conectar con otras personas que también amaban la moda, y fue fundamental para construir una audiencia fiel”.

El canal, que hoy sigue siendo uno de sus principales medios de comunicación, no solo le permitió compartir su evolución como diseñadora, sino que también se convirtió en una plataforma para atraer a futuras clientas y colaborar con otras emprendedoras del sector.

Su perseverancia y dedicación dieron frutos cuando tuvo la oportunidad de vestir a la periodista Carolina Amoroso en dos de sus colecciones. Para Emma, ver sus diseños en televisión fue un sueño hecho realidad.

De diseñadora a mentora.

El giro más importante en la carrera de Emma vino de manera inesperada. A raíz de un comentario en su canal de YouTube, una espectadora le preguntó si ofrecía asesoramiento para la creación de marcas de moda. Ese fue el momento decisivo en el que comprendió que quería ayudar a otras mujeres a construir sus propias marcas. Así nació Emma Agencia, un servicio dedicado a asesorar a otras emprendedoras en el proceso de creación y desarrollo de sus marcas de indumentaria. Hoy, Emma acompaña a mujeres de diferentes partes del mundo, compartiendo su experiencia y conocimientos para guiar a otras en el camino que ella misma recorrió. “Todo lo que viví, desde los bocetos que hacía de niña hasta los estudios de gestión de moda, me llevó a este punto. Nada fue lineal, pero hoy entiendo que cada paso me preparó para poder hacer lo que más me apasiona: crear y ayudar a otras mujeres a cumplir sus sueños”.

La historia de Emma Macchieraldo es un recordatorio de que los caminos no siempre son lineales. Su capacidad para transformar cada experiencia en una oportunidad y su pasión por ayudar a otras emprendedoras son los pilares de su éxito. Con su marca y su agencia, Emma se ha convertido en un referente en la industria de la moda, inspirando a otras mujeres a seguir sus propios sueños.

Instagram de Emma Mac: @emmamac.oficial

Instagram de la agencia: @emma.agencia