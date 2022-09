Emprender holísticamente, sin miedos, acompañándote en el proceso

CREDITO CARAS

Noelia, ¿cómo llegaste a conectarte con estas herramientas de autoconocimiento?

Tras muchos años de trabajo en relación de dependencia, en el área de ventas, disfruté de un gran crecimiento profesional y personal, sin embargo esos años también fui atravesada por muchos procesos físicos, emocionales y mentales causados por mi auto-exigencia, ansiedad y estrés que me llevaron a necesitar abordarlos desde otra mirada. Descubrí en las terapias holísticas como meditación, Reiki, llama violeta, coaching, Registros Akáshicos, entre otras, un camino amoroso para estar mejor, vivir en mayor bienestar y reencontrarme.

Permití que las herramientas holísticas formaran parte de mí día a día, fui constante y me ayudaron muchísimo a sacar las capas que ya no me servían para abrazarme y sanarme.

¿Cuándo sentiste que era el momento para dedicarte a tu Escuela?

Hace algunos años, muchas veces pensé en independizarme y dedicarme totalmente a la Escuela. Sin embargo, algo todavía disfrutaba de trabajar en la empresa, aprendí mucho allí de mí, algo aún me mantenía en ese lugar, de hecho, a través de mis Registros Akáshicos pude reconocerlo.

Tras cuatro años de haber fundado mi Escuela al mismo tiempo que trabajaba en la empresa, llegó el día donde la balanza se inclinó naturalmente, las herramientas holísticas con las que había sanado mucho de mí, ahora también me acompañaban a dejar a atrás todo miedo y duda, transmuté y estaba lista para poder dar el salto sin excusas, permitiéndome darle espacio a lo que estaba ya estaba manifiesto frente a mí, a realmente vivir de lo que llamo mi pasión, mi Escuela, dedicando más tiempo a acompañar a las personas, formar Terapeutas y Maestros y también apoyar a organizaciones conscientes compartiendo estas herramientas de autoconocimiento.

¿Qué descubriste en este cambio?

Que mi salto de conciencia había sido más grande de lo que imaginaba. Actualmente disfruto redescubrirme cada día libre, más auténtica, más centrada en mi propósito, quien realmente soy y vine a ser, eligiendo creativamente. Vinieron cosas hermosas y estoy segura que van a seguir llegando, así lo decreto todos los días.

¡Si te identificas en este proceso anímate, Busca tu forma, tu zona segura y quienes te inspiren!

Autodescubrimiento, confianza, amor, creatividad, sanación y gratitud han sido algunas de mis cosechas.

