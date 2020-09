Energías Viajeras: experiencia en terapias complementarias

Julieta Dayar comenzó en el mundo del tarot desde muy joven, sumado a su gran interés por la cinematografía. Por hobbie, comenzó a formarse en otras terapias holísticas, dando lugar a su espacio: Energías Viajeras. “Todo comenzó con la planeación de un viaje como mochilera, con el fin de poder seguir continuando en la labor a la distancia y haciendo contacto con quienes ya eran habitués de las sesiones de tarot”, afirma Julieta sobre la creación de su página.

La emprendedora, nos cuenta que, de esta manera, aquellos que acudían a las sesiones de manera presencial tenían también la posibilidad de realizarlo de manera online. “Una vez que me instalé en la ciudad de Rafaela, comencé no solo con el tarot, sino que también le di paso a Registros Akashicos, Borra de café, lecturas de aura, entre otras mancias y terapias holísticas”, destaca.

¿Qué tipo de vínculo que se genera con el cliente?

Se genera un vínculo cósmico, de humor y gracia, donde no se emiten juicios ni se cohíbe al consultante. Me gusta ser abierta, soy super expresiva y adoro que quien llega se sienta pleno de ser uno mismo pese a las problemáticas que pueden existir en su vida. Además de eso, me satisface enormemente saber que cuentan con completa confidencialidad: “Lo que sucede acá, muere acá. Es como ir a "Las Vegas".

Con respecto a las consultas, no importan las edades, situaciones y diferencias, dado que las consultas son abiertas para todas las personas.

¿Cuáles son las modalidades de venta?

Se cuenta de manera presencial en la ciudad de Rafaela (anteriormente era Santa Fe capital). Aun así, de manera online se ha sumado mucha gente de todas las provincias de Argentina, Uruguay, Panamá, Paraguay e incluso Estados Unidos. Obviamente que las consultas son en habla hispana, generando así un flujo continuo de sesiones de tarot, cafeomancia, lectura de aura, y Registros Akashicos, este último son a través de video llamada.

¿Qué satisfacciones obtiene de su trabajo?

Adoro ver cómo va surgiendo la energía en los consultantes y como cada persona que llega se siente satisfecha de aquello que brindo: desde una devolución de tarot o hasta la exhaustiva búsqueda de vidas pasadas. Muchas otras, me divierto haciendo lecturas de aura en las ferias, o fiestas (antes de la pandemia). Adoro la vitalidad con la que la gente se acerca y consulta sin temor alguno, aunque más de una vez han quedado impactados.

Por otro lado, todo esto es lo que voy sumando como experiencia desde que tengo 13 años y no me canso de la diversidad de personalidades que llegan a mí, de las cuales comprendo y aprendo empáticamente.

Para contacto : IG:@energiasviajeras - Wssp: +54 9 3492 602696.