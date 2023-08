CREDITO CARAS

Me recibí de Farmacéutica en la Universidad Nacional de La Plata, y antes de tener el título ya había hecho un cambio en la mirada de lo que es la salud.

Tenía muchas ganas de compartir esta nueva mirada, pero todavía no sabía bien cómo ni de qué forma pero se me ocurrió hacer un instagram e ir volcando información sobre plantas medicinales y su uso en nuestra salud. Así fue que creé un instagram llamado Equilibrio Fitomedicinal. Este es un espacio donde guío y acompaño a las personas a mejorar su calidad de vida con la ayuda de las plantas medicinales, y mi objetivo es que se expanda esta nueva mirada que hoy veo.

Ese cambio, se da a raíz de un problema de salud, por el cual terminé haciendo un proceso con plantas medicinales. Y desde ahí no paré. Si bien hubo subidas y bajadas, nunca lo dejé. Terminé mi carrera y seguí capacitándome, buscando y entendiendo que se puede tener una mirada mucho más amplia de la salud. Hay algo más allá de la carrera en sí.

Con las plantas medicinales pude encontrar la solución a mi problema, encontré mi equilibrio, y me preguntaba `¿cómo no tuve la posibilidad de saberlo antes?` Es ahí cuando dije: `No puedo guardar esto para mí, necesito expandirlo y que sean muchos más los que tengan esta herramienta`.

Si les pregunto a varias personas: ¿Te dieron un té de manzanilla, un té de carqueja o de alguna otra hierba alguna vez?

Seguramente varios me dirán que sí. Y es que esta información de las plantas medicinales viene desde mucho tiempo atrás, y es la base de la farmacia. Entonces, ¿por qué dejarla de lado?

Me parece excelente que la medicina haya avanzado y que tengamos muchos profesionales que cada uno se especialice en un tema en particular porque se puede ir al detalle, pero no nos olvidemos que somos una unidad, un solo cuerpo, no somos órganos aislados, y lo importante es visualizarlo como tal.

Y en eso de visualizarlo así, entendí que muchas veces tratamos a un síntoma o un órgano pero no vamos a la raíz del problema.

Hay una frase que me gusta mucho y que podemos llevarla a nuestro cuerpo que dice:

"Si la hoja está enferma no cures la hoja, sino la raíz".

Datos de contacto:

Web: www.equilibriofitomedicinal.com.ar

Instagram: @equilibriofitomedicinal